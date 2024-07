O narrador Galvão Bueno celebrou o trabalho ao lado de Luis Roberto na cobertura da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris

Nesta sexta-feira, 26, Galvão Bueno participou como comentarista na transmissão da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris na TV Globo. Ele estava ao lado de Luis Roberto, da ex-ginasta Daiane dos Santos e do surfista Ítalo Ferreira.

Depois que o evento chegou ao fim, o narrador gravou um vídeo ao lado de Luis Roberto, que assumiu seu lugar após a decisão de parar de narrar, e celebrou o trabalho que eles fizeram juntos. "Foi um prazer... Fiquei muito feliz em fazer esse trabalho junto com você. Talvez tenha sido a última transmissão que a gente tenha feito juntos, pode acontecer, mas muito provavelmente a última. Acho que fomos bem", disse Galvão no vídeo publicado no feed do Instagram.

"Você brilhou como sempre. Foi uma troca gostosa, não foi?", respondeu Luis. "Nos completamos. Foi uma parceria bonita", ressaltou o veterano. "E acho que a gente se emocionou porque foi realmente muito diferente", acrescentou o narrador global.

Luis Roberto também por estar com Galvão na transmissão. "Ter você do meu lado foi muito, muito, muito especial", afirmou ele. "Pra mim foi especial também. Que você faça uma grande Olimpíada, que narre muito, que narre grandes vitórias, grandes momentos, não só brasileiro, não, do esporte [...]", desejou o apresentador.

Já na legenda, Galvão falou sobre a cerimônia de abertura. "Apesar da chuva, os franceses fizeram uma linda abertura!! Das águas do Rio Sena, contaram a história do país, mostrando os monumentos da Cidade Luz!! História, cultura, moda, música e até a culinária!! Muito feliz por ter participado dessa histórica transmissão. Cerimônia completamente diferente!! Inclusiva e política!! Marselhesa cantada por uma negra; A tocha acesa por um homem e uma mulher, dois tricampeões franceses descendentes de africanos. Paris 2024 promete, vai fazer barulho!! Bora acompanhar com muita atenção!!", escreveu ele.

Confira:

Na última segunda-feira, 22, Galvão Bueno usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que seu enteado, Leo Salgado, completou 30 anos de vida. Em seu perfil oficial no Instagram, o narrador esportivo compartilhou uma foto com o aniversariante do dia e prestou uma homenagem. "Dia de festa na família!! Léo faz 30 anos!! O primeiro aniversário dele como Papai!! Parabéns, filho!! Todos nós te amamos", escreveu o apresentador, citando que o jovem é pai de Antonella, que está com sete meses. Confira!