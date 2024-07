Galvão Bueno exalta seleção feminina de futebol com bordão histórico: 'Cabô'

Internautas se divertiram com a reação exaltada de Galvão Bueno durante o jogo feminino de futebol entre Brasil e Nigéria

O youtuber Fred Bruno divertiu os internautas ao registrar Galvão Bueno exaltado com o jogo de futebol femino entre Brasil e Nigéria durante as Olimpíadas, nesta quinta-feira (25). O eterno comentarista esportivo resgatou um bordão viral, torcendo para que a juíza declarasse o fim da partida depois do time brasileiro marcar 1X0 contra as adversárias: "'Cabô'", declarou o jornalista repetidamente.

"Duvido vocês contarem quantos 'Cabô', o Galvão Bueno fala nesse vídeo. Sem palavras para a emoção de assistir a seleção feminina de futebol ao lado do maior comunicador da história do nosso esporte", escreveu Fred na legenda da publicação.

No total, o narrador falou o bordão 11 vezes, entre outras frases revoltadas pela duração do jogo: "Essa vitória é importante demais! (...)Pede a bola! (...)Ela (a juíza) está de sacanagem com a gente, o relógio dela parou! ", proferiu Galvão ao longo da partida.

Nos comentários da publicação de Fred, fãs se empolgaram com o registro: "Ele praticamente reproduziu o lendário 'cabôôôô' no aniversário de 30 anos do tetra", relembrou um deles. Em julho de 1994, a seleção masculina de futebol venceu a final da Copa do Mundo, levando o título de tetra campeão. "Um sonho ter o Galvão narrando o jogo no teu ouvido", brincou o outro.

Jogo entre Brasil e Nigéria

Enquanto a seleção masculina brasileira ficou de fora das Olimpíadas, a estreia do time de futebol brasileiro feminino foi de sucesso, com a vitória de 1x0 contra as nigerianas. O gol que deu a vitória ao time foi de Gabi Nunes com ajuda de Marta, que teve um gol anulado.

Quem jogou também foram as espanholas e as japonesas, sendo o time da Espanha vencedor. O placar ficou em 2X1. Vale lembrar que as atletas levaram o título mundial no ano passado, após vencerem a seleção inglesa na Copa do Mundo Feminina, realizada na Austrália.