Galvão Bueno posta clique raro com o enteado e presta homenagem: "Te amamos"

Nas redes sociais, o narrador esportivo Galvão Bueno prestou uma homenagem especial no aniversário de 30 anos do enteado, Leo Salgado

Galvão Bueno usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que seu enteado, Leo Salgado, completou 30 anos de vida nesta segunda-feira, 22.

Em seu perfil oficial no Instagram, o narrador esportivo compartilhou uma foto com o aniversariante do dia e prestou uma homenagem. "Dia de festa na família!! Léo faz 30 anos!! O primeiro aniversário dele como Papai!! Parabéns, filho!! Todos nós te amamos", escreveu o apresentador, citando que o jovem é pai de Antonella, que está com sete meses.

Além de Galvão, Leo também recebeu uma homenagem da mãe, Desirée Soares. "E hoje é aniversário do meu primogênito, quem me ensinou que o amor pode facilmente se multiplicar. Que Deus te proteja meu filho, te dando sabedoria e iluminando seus passos ao lado da Ana e da nossa princesinha Antonella. Aliás, seu 1º aniversário como papai. Te amamos demais", declarou a mamãe.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Desirée Soares Galvão Bueno (@desireesoares)

Leia também:Galvão Bueno surge em clima de romance com a esposa em Paris

Saiba quem são os herdeiros de Galvão

O narrador esportivo Galvão Bueno é um pai coruja e adora exaltar o talento dos filhos e acompanhar o crescimento dos netos. Ele é pai de Leticia Bueno, Cacá Bueno, Popó Bueno e Luca Bueno. Ele também é avô de Victoria, Nicolas, Cadu, Milla, André, Octávio e Bella. Atualmente, ele é casado com Desirée Soares.

Leticia Bueno é discreta nas redes sociais. Recentemente, o papai coruja contou que ela é CEO do Grupo Galvão Bueno. Enquanto isso, Cacá Bueno e Popó Bueno foram para o mundo dos esportes. Os dois são automobilistas, começaram no kart e são campeões de corridas da Stock Car. Por sua vez, o filho caçula do narrador, Luca Bueno, decidiu ir para o mundo das artes. Ele é cineasta e diretor, sendo apaixonado pelo cinema mundial. Saiba mais!