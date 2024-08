Beyoncé é considerada ‘amuleto da sorte’ das melhores ginastas; entenda

Superstição? Beyoncé é considerada um ‘amuleto da sorte’ para as três melhores ginastas nas Olimpíadas de 2024; descubra o motivo!

Parece que Beyoncé se tornou um símbolo de boa sorte para algumas das ginastas nas Olimpíadas de 2024. Nas redes sociais, a superstição viralizou depois que várias atletas escolheram músicas da cantora para suas performances e receberam algumas das melhores avaliações nas últimas competições, incluindo a brasileira Rebeca Andrade.

No começo da semana, três ginastas das equipes medalhistas escolheram músicas de Beyoncé para suas apresentações. A americana Simone Biles, considerada uma das melhores atletas do mundo e que acaba de conquistar a medalha de ouro com sua equipe, optou por "Delresto", uma colaboração com o rapper Travis Scott, para sua performance.

Sua colega de equipe, a americana Jordan Chiles, que também se destacou no solo, foi além e apostou em uma sequência de canções da estrela, como "Black Parade", "My House", "Energy" e "Lose My Breath", do antigo grupo da cantora, Destiny's Child. Por fim, o Brasil também apareceu entre os times que foram ‘beneficiados’ pelo amuleto.

Rebeca Andrade elegeu "End Of Time", mas trouxe mais brasilidade ao fazer um mashup com "Movimento da Sanfoninha" de Anitta. Vale lembrar que a atleta ajudou sua equipe a conquistar a medalha de bronze. Agora, ela compete novamente com suas adversárias pelo pódio individual nos Jogos Olímpicos de 2024.

Vale lembrar que Nicole Kidman também se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes, após a atriz presenciar pela segunda vez o Brasil recebendo uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A primeira vez aconteceu neste último domingo, 28, quando Nicole sentou na arquibancada para assistir a competição. Agora, ela também se tornou um ‘amuleto’.

Rebeca Andrade denuncia golpe usando seu nome:

Algumas horas após conquistar uma medalha de bronze na final por equipes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a ginasta Rebeca Andrade usou as redes sociais para denunciar uma situação bastante delicada. Ela revelou que está sendo alvo de um golpe na internet e fez um alerta para pessoas próximas não acreditarem.

"Gente, eu já estava dormindo, mas acordei com mensagem dos meus familiares dizendo que tem alguém se passando por mim e pedindo dinheiro no WhatsApp! Por favor, não mandem dinheiro para ninguém! 4h da manhã aqui. Vou voltar [a dormir]. Não mudei de número. Não sou eu", escreveu Rebeca, que compartilhou algumas das mensagens.