Nicole Kidman é considerada ‘amuleto do Brasil’ após presenciar duas medalhas

Sorte? Nicole Kidman estava presente quando a skatista Rayssa Leal e a equipe de ginástica artística receberam o bronze - medalha inédita para o país

Nicole Kidman se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na tarde desta terça-feira, 30, após a atriz presenciar pela segunda vez o Brasil recebendo uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A primeira vez aconteceu neste último domingo, 28, quando Nicole sentou na arquibancada para assistir a competição de skate.

Diversos internautas postaram vídeos da artista, chocados com a presença dela. Nos registros, a loira aparece animada com o evento, cumprimentando os fãs e até participando da famosa 'OLA' junto com os torcedores. Ao final, Nicole Kidman viu Rayssa Leal levando o bronze para o Brasil na categoria Street.

Hoje a estrela voltou às arquibancadas e acompanhou a ginástica artística. Nos Stories, ela postou uma foto no local. Mantendo a 'tradição', a atriz viu as brasileiras Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares levarem o bronze na final por equipes.

Os brasileiros notaram a coincidência entre a presença de Nicole Kidman nas competições em que o país ganhou uma medalha. Logo, a atriz foi apelidada de 'Pé-quente', 'Amuleto do Brasil' e mais, "Nosso amuleto da sorte, alguém da ingresso pros demais dias da ginástica?", disse uma, "Ela tem que ir ver o jogo de vôlei hoje das meninas", relembrou outra, "Queremos ela em todos os jogos", pediu um terceiro.

O AMULETO DA SORTE DO BRASIL NA OLIMPÍADA?? 🇧🇷



A ATRIZ NICOLE KIDMAN MARCOU PRESENÇA NO BRONZE DA RAYSSA LEAL E FEZ ATÉ OLA



HOJE, NICOLE VIU O BRONZE DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA (E AINDA FICOU DO LADO DA TORCIDA 🇧🇷)



ALÔ @TIMEBRASIL LEVE A DIVA PARA AS COMPETIÇÕES DOS BR pic.twitter.com/oV9wEwCgCt — Esportelândia 🏅 (@esportelandia) July 30, 2024

Rebeca Andrade celebra medalha inédita em Paris

Algumas horas após conquistar uma medalha de bronze na final por equipes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Rebeca Andrade usou as redes sociais para fazer um agradecimento.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ginasta postou uma foto ao lado das atletas de sua equipe, Julia Soares, Lorrane dos Santos, Jade Barbosa e Flávia Saraiva, e falou sobre a conquista inédita da ginástica artística.

"Olímpicos! OBRIGADA DEUS! Não tenho palavras pra descrever o que foi viver esse momento com essa equipe. O orgulho que estou sentindo de ter dado tudo de mim por eles, pra eles, pra vocês e pra mim. Só tenho que agradecer mesmo!", escreveu a atleta na legenda da publicação.