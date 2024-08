Após Olimpíadas, Rebeca Andrade faz convite especial para Simone Biles

Amigas! A ginasta Rebeca Andrade deixou em aberto um convite especial para a adversária Simone Biles em possível vinda ao Brasil

A ginasta Rebeca Andrade provou mais uma vez que não existe rivalidade entre ela e Simone Biles. Adversárias nas Olimpíadas de Paris 2024, a brasileira surpreendeu ao fazer um convite bastante especial para a norte-americana.

Em meio a comemoração de grandes vitórias nos Jogos Olímpicos, Rebeca revelou que receberia com muita alegria as colegas em sua residência caso desembarquem algum dia no Brasil. Ela, inclusive, já faz planos para curtir o próximo Carnaval.

Em entrevista à Band, a atleta falou um pouco sobre sua proximidade com Biles e deixou em aberto a possibilidade de hospedá-la em sua casa durante a data festiva. "Eu não chamei a Simone, tinha chamado a Sunisa [Lee], mas só porque eu não tive a oportunidade. Vai todo mundo para o Rio, curtir o Carnaval. Aí fica lá em casa", declarou.

"Eu chamei a Melanie [de Jesus, ginasta francesa também. Não sei se as pessoas levam a sério [o convite], mas se me convidasse, eu iria. O Brasil é maravilhoso. A gente é tranquilo, fala com todo mundo, leva para passear, tem muita coisa para fazer no Rio", completou Rebeca Andrade.

Vale lembrar que ela já recebeu atletas de outros países no Brasil. No início deste ano, Rebeca foi anfitriã da seleção alemã, que passou um período no CT da ginástica na Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As meninas, inclusive, vivenciaram a experiência do Carnaval por aqui.

"Elas foram para o Sambódromo, amaram. Sempre que elas quiserem, a gente convida. Se elas quiserem ir, a gente vai super receber", garantiu Rebeca Andrade, por fim.

Rebeca e Simone provando que a rivalidade feminina não precisa existir nem dentro de campo e que uma mulher deve sim levantar a outra

Simone Biles sai em defesa de Rebeca Andrade

Simone Biles aparentou ter se incomodado com a opinião de Marlon Humphrey, astro da NFL, sobre a reverência feita por ela e Jordan Chiles a Rebeca Andrade, quando a ginasta brasileira subiu ao topo do pódio na final olímpica do solo da ginástica artística.

O jogador chamou o ato de "nojento", ao que Biles respondeu, assim como outras críticas recebidas, apontando que a atitude era uma forma de mostrar respeito às colegas do esporte.

Em entrevista ao The Today Show, a atleta disse que sempre mostra apoio aos competidores que estão ao lado dela. Segundo a ginasta, a atitude gentil com os adversários mostra que ela entende a quantidade de trabalho duro dedicado por eles, assim como ela dedica; confira mais detalhes!