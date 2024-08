Rebeca Andrade lista lugares do Brasil em que levaria Simone Biles

Após aproximação nas Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade listou alguns lugares brasileiros onde levaria a nova amiga Simone Biles

Rebeca Andrade não nega a admiração que tem pela adversária Simone Biles, assim como a norte-americana já reconheceu o talento da colega anteriormente. Nesta quarta-feira (7), a brasileira falou sobre a aproximação das duas durante as Olimpíadas, onde a ginasta se tornou uma rival à altura da campeã do mundo, e falou sobre a possibilidade de trazer a atleta para conhecer o Brasil se tivesse a chance.

A atleta fez uma lista de lugares para onde levaria a amiga: "Para o Rio! Mas, seria o Rio com os meus olhos. Acho que cada pessoa olha para ele da sua maneira. O Rio de Janeiro tem muitas coisas boas, paisagens maravilhosas", contou a ginasta em entrevista a Band.

Rebeca também não excluiu São Paulo, já que foi criada por perto, em Guarulhos, antes de seguir a carreira como atleta: "O Brasil tem muitos cantinhos especiais. (...) São Paulo tem muitos restaurantes, não é? Acho que não tem tantos pontos turísticos, mas os restaurantes são maravilhosos e eu sou taurina! Se eu pudesse, eu ficaria um pouco em cada lugar [do Brasil] para levar ela", brincou a atleta.

Nas redes, a ideia de receber Simone no Brasil para passar dias com Rebeca animou internautas: "O povo cria rivalidade entre elas, enquanto as duas são umas fofas", pontuou um usuário do Instagram. "Mais que amigas, elas são 'friends'. Rebeca e 'Casca de Biles' no Rio!", brincou o outro.

Simone Biles chora após final das Olimpíadas

Em entrevista ao The Today Show, Simone Biles revelou como reagiu após a final solo das Olimpíadas, onde ficou em segundo lugar no pódio, atrás da medalhista de ouro, Rebeca Andrade. A ginasta contou que chegou a Vila Olímpica bem emocionada e desabou em lágrimas:

"Fiquei muito orgulhosa, feliz e 'agridoce' com o fim da minha jornada. Essa é a minha terceira Olimpíada. Não vou dizer "nunca" [sobre competir nos Jogos novamente], mas quero deixar a vida me levar", declarou a ginasta.