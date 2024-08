Biles rebate crítica feita por jogador após reverenciar Rebeca Andrade: 'Sempre apoiarei'

Na final do solo feminino, Rebeca Andrade desbancou a campeã do mundo, Simone Biles, que reverenciou a amiga quando ela subiu ao pódio

Simone Biles aparentou ter se incomodado com a opinião de Marlon Humphrey, astro da NFL, sobre a reverência feita por ela e Jordan Chiles a Rebeca Andrade, quando a ginasta brasileira subiu ao topo do pódio na final olímpica do solo da ginástica artística.

O jogador chamou o ato de "nojento", ao que Biles respondeu, assim como outras críticas recebidas, apontando que a atitude era uma forma de mostrar respeito às colegas do esporte.

Em entrevista ao The Today Show, a atleta disse que sempre mostra apoio aos competidores que estão ao lado dela. Segundo a ginasta, a atitude gentil com os adversários mostra que ela entende a quantidade de trabalho duro dedicado por eles, assim como ela dedica.

Além disso, Simone reforçou que tanto ela, que levou a medalha de prata, quanto Jordan Chiles, que levou o bronze, ficaram muito felizes pela vitória de Rebeca e disse que a brasileira mereceu o primeiro lugar.

Vale lembrar que além da torcida brasileira, outros internautas tomaram o lado de Biles e Chiles, disparando críticas contra Humphrey pelo comentário no X: "Elas estão demonstrando respeito por uma colega que sofreu uma ruptura nos joelhos... As Olimpíadas são feitas para unir nações", opinou um usuário norte-americano do X.

Simone Biles and Jordan Chiles showed love to Rebeca Andrade after she won her first gold medal of the Paris Olympics ❤️ pic.twitter.com/feXEvnPyCx — SportsCenter (@SportsCenter) August 5, 2024

Simone Biles dá lição em torcedores

As Olimpíadas deste ano marcam também o retorno de Biles ao cenário mundial, já que ela desistiu da competição de Tóquio, em 2021, para tratar da saúde mental.

Diante do assunto, e após garantir quatro medalhas para os Estados Unidos, a atleta deu uma bronca em torcedores pela grande cobrança feita sobre os atletas para que conquistem cada vez mais títulos, mesmo que tenham acabado de sair da intensa "maratona olímpica".

"(...)Vamos aproveitar o momento pelo qual trabalhamos a vida inteira”, aconselhou ela, dando a entender que não gosta da pressão pelo futuro.