Simone Biles surpreende ao falar sobre Rebeca Andrade às vésperas de disputa

A ginasta Simone Biles impressionou ao disparar elogios à Rebeca Andrade e a descreveu como sua 'maior adversária atualmente'

A atleta Simone Biles surpreendeu o público ao publicar um novo vídeo em suas redes sociais onde aparece elogiando Rebeca Andrade, com quem disputará neste sábado, 3, a modalidade do Salto, valendo medalha nas Olimpíadas de Paris. Ao longo do registro, a ginasta descreveu a brasileira como sua 'maior adversária atualmente'.

Na gravação, Simone aparece se arrumando enquanto conversa com os seguidores a respeito da final individual de ginástica artística. Sincera, a norte-americana não poupou elogios à Rebeca nas competições.

"Vou falar para vocês. A Rebeca é boa, mano, tipo... Ela é boa. E eu diria que ela é minha maior adversária. Temos pontuações muito parecidas, em geral, e eu não tenho uma competição como essa há algum tempo", declarou a estrela do time norte-americano.

"Eu estou muito feliz de competir com ela. Ela é muito doce e superou algumas lesões. "Então, tê-la de volta aqui é incrível. Estou animada e será bom", completou ela. Vale lembrar que, antes do início das Olimpíadas 2024, em seu documentário que está sendo gravado para a Netflix, Simone revelou temer enfrentar Rebeca Andrade nos Jogos de Paris.

Em meio a rumores de uma possível rivalidade, as duas atletas já provaram que possuem uma boa relação dentro e fora dos ginásios. Nos últimos dias, Simone Biles e Rebeca Andrade competiram pelo título individual geral nas Olimpíadas de Paris. A norte-americana garantiu medalha de ouro, enquanto a brasileira ficou com a prata.

O que Simone Biles disse antes de salto nas Olimpíadas?

A ginasta Simone Biles conquistou a medalha de ouro na prova individual geral nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta semana e é uma das grandes atletas da modalidade. Com isso, os olhos do mundo estavam voltados para ela durante a competição e uma leitura labial revelou o que ela disse pouco antes de um salto.

Antes de fazer a sua apresentação na trave, Simone respirou fundo e disse palavras de incentivo para ela mesma. Baixinho, a atleta afirmou: "Você consegue. É a sua hora". Com este momento particular, ela deu um show no aparelho e conquistou uma grande nota.

Segundo um especialista do site NBC, as palavras de incentivo antes de um desafio é uma prática muito boa e que todos deveriam tentar ao longo da vida. Isso porque isso pode acalmar o nervosismo, reduzir o estresse e melhorar sua capacidade mental. Além de interromper o ciclo de pensamentos negativos na hora de realizar as tarefas; confira mais detalhes!