João Silva resgata foto da infância ao comemorar o aniversário da irmã, Lara

O apresentador João Silva, filho de Faustão, prestou uma homenagem especial para sua irmã mais velha, Lara, que completou 27 anos

João Silva usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã mais velha, Lara. A cantora, filha de Faustão com Magda Colares, completou 27 anos de vida nesta sexta-feira, 28.

Para comemorar a data especial, o apresentador compartilhou uma foto atual ao lado da aniversariante e outra de quando os dois eram crianças, usando looks de Festa Junina, com direito a chapéu de palha e pintinhas nas bochechas.

Já na legenda, João parabenizou a irmã. "Feliz aniversário, Larinha, te desejo toda a felicidade do mundo!", escreveu o jovem. "Hahahaha essa foto. Ahhhhhh te amo muito", declarou Lara nos comentários.

Vale lembrar que em novembro do ano passado, Lara lançou seu novo projeto, o Em Estúdio. Em entrevista para a CARAS Digital, a cantora falou sobre a novidade e o motivo de ter "demorado" a se apresentar como uma cantora profissional. "Eu decidi mesmo ser cantora depois de vários anos, eu sempre estudei, sempre fiz aula de canto, instrumento, fiz curso de produção musical, um monte de coisa, mas levava isso como hobby, porque eu tinha muita, muita vergonha de cantar em público, de me expor, tinha medo da vida pública (...)", confessou.

Confira:

João Silva reflete sobre ser comparado com o pai, Fausto Silva

Amadurecimento e muita responsabilidade. A chegada dos 21 anos trouxe para o apresentador João Silva ainda mais consciência sobre seus próximos passos, sejam eles profissionais ou pessoais. Em entrevista à Revista CARAS, o artista fala sobre sua trajetória e revela como lida com as comparações com o pai, Fausto Silva.

João se orgulha das comparações com o pai, mas reforça que os dois tem maneiras diferentes de conduzir como apresentadores. O jovem afirma ser mais emotivo e aponta que Fausto Silva é mais da comédia. Confira a entrevista completa!

