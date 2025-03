Agnes Brichta conta sobre sua primeira vez na Ilha de CARAS: 'Muito especial'

Durante a nova temporada da Ilha de CARAS em Angra dos Reis, a convidada Agnes Brichta compartilhou sua vivência no projeto

A Ilha de CARAS está de volta a Angra dos Reis em 2025, oferecendo experiências que unem conteúdo, sustentabilidade e conexões estratégicas. Convidada da temporada, a atriz Agnes Brichta, filha de Vladimir Brichta, contou sobre sua experiência no projeto.

"Minha primeira vez aqui. Conheço essa história. A Ilha de Caras eu acompanho desde pequenininha e acho que muita gente também, né? Está sendo muito legal. Dessa vez, a gente está falando muito sobre o meio ambiente, sobre preservação do meio ambiente", iniciou ela.

Que continuou sua reflexão: "São temas muito caros e muito importantes, e eu tenho refletido muito sobre isso através de tudo o que a gente está assistindo e o quanto a gente pode mudar e falar a respeito, o quanto é bom se instruir a respeito . Então, está sendo muito especial ter essa temática e acho que é o que mais está me atravessando aqui".

E ela contou que planeja abordar o tema em sua vida profissional. "Pretendo falar disso em todos os meus trabalhos futuros, e o que rolar, eu vou estar falando sobre isso. Porque realmente estou atravessada por essa história".

Confira a entrevista:

Ilha de CARAS volta a Angra dos Reis com propósito, negócios e experiências

Neste ano, o projeto visa construir diálogos relevantes e participar de iniciativas que refletem as transformações do nosso tempo. Tanto que a edição foi inspirada na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e conta com 3 dias totalmente dedicados à sustentabilidade.

A programação conta com palestras, workshops e experiências imersivas desenvolvidas em parceria com Greenpeace e SOS Mata Atlântica. No período de 28 a 30 de março, os convidados da Ilha de CARAS participam de dinâmicas com temas que abordam a preservação da biodiversidade, mudanças climáticas e responsabilidade ambiental.

