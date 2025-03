Médica lista causas da condição que atingiu Luciana Gimenez: 'Dor muito intensa'

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisiatra Regina Fornari Chueire explica principais causas da hérnia cervical que atingiu Luciana Gimenez

Poucos dias após o Carnaval, Luciana Gimenez (55) passou por uma cirurgia de emergência para tratar de uma hérnia de disco cervical. A condição, que causa bastante dor em seus pacientes, tem algumas causas específicas; saiba quais a seguir.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire explica que o quadro de Luciana Gimenez pode estar associado a fatores degenerativos . "Tem dor miofacial, mais as patologias degenerativas, o que quer dizer o disco intervertebral degenerado pela idade, artrose e estenose cervical são causas de dor cervical."

Além disso, também pode surgir devido a uma hérnia de disco e, até mesmo, o uso excessivo do celular ou a má postura quando se está teclando no computador, por exemplo. A especialista ainda diz que a apresentadora faz parte de um grupo em que a condição tem maior incidência.

"Tem uma incidência maior em mulheres que moram na região urbana a partir da quarta década de vida, que bate muito com o caso da Luciana Gimenez", acrescenta. "Os tratamentos variam. Podem ser desde administração de medicamentos como analgésicos, opióides e anti-inflamatórios, associados à terapia física e reabilitação, e exercícios de reeducação pessoal postural."

ENTENDA O QUADRO DE LUCIANA GIMENEZ

Regina explica que a dor cervical é uma dor que acontece no pescoço e pode se irradiar para o membro superior, ou seja, os braços. O quadro é bastante comum, atingindo cerca de 50% da população mundial, e, em parte dos pacientes ele retorna após um ano.

A especialista diz que o tratamento deve ser escolhido com base na intensidade da dor do paciente, sempre com o acompanhamento médico especializado. "Ele deve ser individualizado e é sempre [determinado] pela intensidade da dor, os sintomas associdados e também as complicações."

