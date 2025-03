Virginia Fonseca presenteia sócia com joia de mais de R$ 90 mil

A empresária Virginia Fonseca surpreende a sócia, Samara Pink, com um presente especial em comemoração ao seu aniversário; confira!

A empresária Virginia Fonseca presenteou a sócia, Samara Pink, com um anel da grife francesa Cartier, em comemoração ao seu aniversário de 32 anos nesta quarta-feira, 26. Além da amizade, as duas compartilham a gestão de uma empresa de beleza.

Em suas redes sociais, Samara exibiu o presente que recebeu de Virginia e celebrou a surpresa com a mensagem: “Amei”. O modelo escolhido pela empresária foi o anel Panthère de Cartier, produzido em ouro branco e adornado com duas esmeraldas e 112 diamantes. No site norte-americano, a peça está avaliada em $16.300, o que equivale a aproximadamente R$ 93,4 mil na cotação atual.

As amigas têm o hábito de se presentear com itens luxuosos. Quando Virginia e Zé Felipe foram convidados para apadrinhar o casamento de Samara com o também sócio Thiago Stabile, a influenciadora recebeu um anel da Cartier, avaliado em R$ 10 mil.

Confira o anel que Virginia deu de presente:

Samara Pink compartilha o seu presente nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe completam quatro anos de casados

A influencer Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, completam quatro anos de casados nesta quarta-feira, 26. Diante disso, a loira mostrou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, que ganhou um álbum de fotos com registros do momento especial e recordou o dia que se uniu ao amado. Os dois se conheceram em 2020 e oficializram a união em 2021.

“Olha o que a gente ganhou aqui. Não sei como, mas a gente ainda não tinha o álbum do nosso casamento”, contou a influenciadora, que se surpreendeu com sua fisionomia nas fotos: “Meu Deus, eu era outra pessoa. Estava gravidíssima da Maria Alice, faltavam dois meses para eu ganhar [dar à luz]”.

