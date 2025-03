Casados há quatro anos, Virginia relembra casamento civil com Zé Felipe

A influencer Virginia Fonseca abre o álbum de fotos do casamento com o cantor Zé Felipe; os dois são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

A influencer Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, completam quatro anos de casados nesta quarta-feira, 26 . Diante disso, a loira mostrou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, que ganhou um álbum de fotos com registros do momento especial e recordou o dia que se uniu ao amado. Os dois se conheceram em 2020 e oficializram a união em 2021.

“Olha o que a gente ganhou aqui. Não sei como, mas a gente ainda não tinha o álbum do nosso casamento”, contou a influenciadora, que se surpreendeu com sua fisionomia nas fotos: “Meu Deus, eu era outra pessoa. Estava gravidíssima da Maria Alice, faltavam dois meses para eu ganhar [dar à luz].”

Virginia mostrou que o sogro, o cantor sertanejo Leonardo, participou do casamento de um jeito único: “Tem uma foto do Totó [Leonardo] assistindo atrás da porta. Ele de regata assistindo o casamento atrás da porta”, se divertiu.

A apresentadora do SBT ainda se emocionou com os registros de seu pai, Mário Serrão, que estava presente para abençoar o casamento, mas morreu seis meses depois: “Minha saudade eterna. Olha essas fotos, ele querendo chorar e conversando com a Poli e com o Leo. As mãos dele já estavam com machucadinhas”, relembrou.

Zé Felipe fala sobre primeira viagem com Virginia sem os filhos

O cantor Zé Felipe aproveitou um tempo livre nesta quarta-feira, 26, e decidiu falar sobre a viagem que ele fez com a esposa, a influencer Virginia Fonseca, sem os três filhos, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses. Na companhia de amigos, o casal passou alguns dias em Punta Del Este, no Uruguai.

"Foi maravilhoso. Graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio maravilhosa: minha mãe, Margareth, meu pai... Então, as crianças estavam muito bem cuidadas. Nós fomos, aproveitamos, bebemos, rimos, estávamos em ótima companhia de amigos que a gente ama. O pau quebrou daquele jeito, grandemente. Foi incrível", respondeu Zé Felipe. Confira!

