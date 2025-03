Eliana posta vídeo especial no aniversário de Xuxa: 'Memórias que construímos'

A apresentadora Xuxa Meneghel completou 62 anos nesta quinta-feira, 27, e ganhou uma bela homenagem de Eliana nas redes sociais

Eliana usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para uma amiga de longa data. Nesta quinta-feira, 27, Xuxa Meneghel completou 62 anos de vida e ganhou uma mensagem especial da famosa.

Em seu perfil oficial, a apresentadora do The Masked Singer Brasil compartilhou um vídeo mostrando vários momentos das duas juntas e na legenda, Eliana exaltou a relação de amizade delas. "Que alegria celebrar você, Xu!! Eu amo revisitar nossas fotos e vídeos, e todas as memórias que nós construímos ao longo desses anos", começou a loira.

"Nem sempre estamos juntas, mas quando nos unimos o carinho é gigante. Bom, já falei no particular, mas quero deixar esse registro aqui publicamente para te desejar só o melhor desta vida. Muitos vivas pra você, Xuxa", completou a apresentadora.

Nos comentários, Xuxa agradeceu a homenagem da amiga. "Woooom obrigada Li, você é muito carinhosa comigo e sempre foi... e repito, queria ter mais tempo ao seu lado", escreveu a aniversariante.

Mais cedo, Xuxa Meneghel recebeu uma mensagem especial da filha, Sasha Meneghel. "Feliz aniversário para a melhor mãe do mundo. Te amo", declarou a jovem ao publicar duas fotos em celebração ao aniversário da mãe

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Xuxa passou por uma cirurgia de 12 horas

A apresentadora Xuxa Meneghel está completando 62 anos de vida nesta quinta-feira, 27, e celebrou a data especial no programa Mais Você, ao lado da amiga de longa data, a também apresentadora Ana Maria Braga. Durante o papo, a famosa falou sobre seu diagnóstico de alopecia, que causa a queda de cabelo e falhas no couro cabeludo. Ela falou sobre o assunto 32 dias após passar por transplante capilar, que consiste em remover os folículos de uma área do couro cabeludo e implantá-los em outra região da cabeça.

Segundo a apresentadora, a intervenção começou por volta das 6h ou 7h da manhã e foi finalizada entre 18h e 19h. Ou seja, durou cerca de 12 horas. "Mulher tem medo, ou tem vergonha de falar, ou acha que não deveria... Eu queria falar pra muitas mulheres terem coragem e vontade de fazer [transplante], porque a alopecia existe. Tem a alopecia genética, que é no caso, a alopecia hormonal, mas existem outras que também são o causadas por produtos, químicas ou tração", falou. Saiba mais!

Leia também:César Tralli se surpreende ao encontrar Xuxa nos bastidores da Globo: 'Do nada'