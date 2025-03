Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam gravidez: 'Nosso amor transbordou'

O cantor Thiaguinho e a influencer Carol Peixinho vão ser papais! O casal anunciou a novidade aos fãs por meio de uma publicação nas redes sociais

O cantor Thiaguinho e a influencer Carol Peixinho vão ser papais! Na tarde deste domingo, 30, o casal anunciou a novidade aos fãs por meio de uma publicação nas redes sociais e já se derreteu pelo bebê que está a caminho.

Na publicação, os papais mostraram o registro da ultrassonografia do bebê que esperam e também fotos em que aparecem juntos, com a barriga de gravidez à mostra. "Prontos pra viver o MAIOR AMOR do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3!!! Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!", escreveram na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas celebraram a novidade. "Que Deus siga abençoando a vida dessa família amada!!! Eu já amo tanto, que nem sei", disse um. "Que alegriaaaa! Que venha com muita saúde", desejou outro. "Que benção!!!! Alegria alegria alegria!!!! O maior do mundo chegou", se derreteu uma terceira pessoa.

Veja a publicação:

Sonho de ter filhos

Em outubro, o cantor Thiaguinho foi o convidado do programa Conversa Com Bial e abriu o jogo sobre os planos de ser papai. "Está na hora já, né? Sempre fui muito família e sempre tive muita vontade de ter filho. Acho que vai ser um amor importante para minha vida. Fora o crescimento que vou ter como pessoa", disse ele.

Em entrevista ao portal gshow, Carol Peixinho também compartilhou sobre a vontade de ser mãe. "Está a caminho. É um sonho ser mãe, nunca tive essa pressa ou sonho de ser mãe jovem. No auge dos meus quase 40 anos, estou na minha melhor fase. É um dos sonhos de vida e vai rolar. Com as duas sobrinhas é gostoso vivenciar o nascimento delas, sou muito presente, isso aflora bastante. Temos aquele test drive pra sabaer se é isso mesmo, e é", disse ela.

Vale lembrar que o casal assumiu o namoro em fevereiro de 2022 após rumores de que estavam juntos

