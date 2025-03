Rafael Zulu impressiona com declaração para a esposa: 'Você me ensinou'

O ator e apresentador Rafael Zulu prestou uma bela homenagem para a esposa, Aline Becker, que completou mais um ano de vida nesta sexta-feira (28)

Rafael Zulu usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua esposa, Aline Becker. Em seu perfil oficial, o ator e apresentador compartilhou uma sequência de cliques ao lado da amada e prestou uma bela homenagem.

"A minha vida do seu lado passou a fazer um sentido tão maior, meu amor. Tava viajando aqui revivendo alguns dos nossos momentos. Como é bom dividir a vida com você… seu jeito de cuidar só que tá aí seu redor. Sua forma de olhar a vida e sentir a natureza como algo que não é desassociado da gente. Você me ensinou isso", começou ele.

"Te admiro tanto, meu amor. É lindo ver o seu sorriso nos dias de Sol. Como você muda e ama esses dias rs. Como é bom acordar do seu lado e ver que você não precisa de 30 minutos pra "acordar" porque você já levanta feliz e sorrindo. Eu vou sempre dar a vida pra te fazer feliz e realizar junto com você os seus sonhos, até porque eles são meus também. Eu tô aqui, amor… e sempre estarei por nós e pela nossa família. Do seu Rafael ao som do Belo que eu sei que você ama! Te amo", completou a declaração.

Vale lembrar que Rafael Zulu e Aline Becker se casaram em outubro de 2023. Os dois são pais de Kalu, de três aninhos. O ator também é pai de Luiza, que está com 18 anos.

Confira:

Rafael Zulu desabafa após ficar quatro dias internado

Recentemente, Rafael Zulu compartilhou um vídeo em suas redes sociais como uma forma de alerta. O famoso contou que passou quatro dias internado recentemente e revelou o motivo. "(...) Eu estou em uma batida muito grande de trabalho que vocês estão vendo aqui. Há mais ou menos oito dias, era um domingo... Eu não estou conseguindo treinar. Eu nunca treino de domingo, mas como eu não estava conseguindo treinar por conta do trabalho, decidi ir. A gente foi treinar por volta das 10h, umas 11h30, 12h, a gente já estava em casa...", começou.

"Eu fiz tudo o que eu sempre faço, mas teve uma coisa que eu fiz de diferente... O dia passou, a gente bebendo, brincando... De repente, eu percebo a minha respiração um pouco ofegante, coração deu uma acelerada. Aí deu uma piorada. Respirei fundo e aquilo não passou. Falei para a Aline: 'Está piorando, eu preciso ir para a emergência'... E veio uma médica, após perguntar se eu tinha algum problema cardíaco, ela disse: 'Você está apresentando uma fibrilação atrial'. Ela perguntou o que eu fiz de diferente para aquilo estar acontecendo e eu lembrei que eu passei o dia inteiro tomando uma bebida com energético. Fiquei lá quatro dias internado, tomando medicação e sendo monitorado 24 horas por dia", detalhou. Veja o relato completo!

