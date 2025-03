Ex-BBB Deniziane revela situação tensa que viveu com o filho: 'Me subiu um ódio'

A ex-BBB Deniziane Ferreira usou as redes sociais neste domingo, 30, para compartilhar um desabafo envolvendo seu filho, Lucca, de três anos

A ex-BBB Deniziane Ferreira usou as redes sociais neste domingo, 30, para compartilhar um desabafo envolvendo seu filho, Lucca, de três anos. Ela contou que se afastou temporariamente da internet por causa de uma crise de ansiedade e, ao pegar no celular novamente, aproveitou para contar sobre o momento de tensão com o pequeno.

Segundo ela, o pequeno teve um desentendimento com outra criança. "Uma criança de 7 anos bateu no Lucca. Gente, deu um socão nas costas... Eu estava comendo na hora, eu só escutei o choro dele, eu só abri o olho e falei: é o Lucca! Eu fui lá e o Lucca chorando muito, falando: 'Tal pessoa me bateu'. Gente, nessa hora me subiu um ódio que eu só peguei o Lucca no colo e fiquei procurando essa criança que tinha batido", i niciou o relato.

Segundo Deniziane, o menino envolvido na confusão voltou para o apartamento logo após o ocorrido. Sua mãe se desculpou pelo comportamento do filho, mas ela ainda quis conversar com a criança. "Ela veio me pedir desculpas, pedir desculpas para o Lucca. Falou que a única coisa que podia fazer era pedir desculpas. Tá, desculpei, só que eu queria falar com o menino".

"[Falei]: 'Olha, quero conversar com você. Você bateu no meu filho de 3 anos, você tem 7 anos, ele não entende ainda'. Aí sabe o que ele falou comigo, gente? 'Ele apanhou porque ele mereceu'. Ele falou isso me subiu um ódio, eu acho que Deus colocou a mão na minha cabeça e falou: 'Me dê sabedoria''.

Em seguida, a ex-sister comentou que criança pediu desculpas para seu filho e "agora eles estavam amigos", mas confessou: "Até de noite meu coração estava despedaçado lembrando das costinhas do Lucca vermelha".

