Rafael Cardoso chega aos 39 com extensa carreira e vida pessoal agitada

Rosto conhecido das novelas da Globo, Rafael Cardoso completa 39 anos neste domingo, 17; recentemente, ator esteve envolvido em polêmicas

Dono de uma extensa carreira no mundo das novelas, Rafael Cardosocompleta 39 anos neste domingo, 17. Para além dos diversos papéis globais, o ator vive uma fase conturbada na vida pessoal, com polêmicas envolvendo sua ex-esposa, Mariana Bridi(37).

Nascido no Rio Grande do Sul, Rafael Cardoso começou sua carreira na TV com papéis pequenos. Foi em 2008 que chegou à Globo com com um papel fixo em Beleza Pura. Desde então, se destacou em diversos folhetins da casa.

Ele esteve em projetos como A Vida da Gente (2011), Império(2014), Além do Tempo (2015), Sol Nascente (2016), O Outro Lado do Paraíso (2017), Espelho da Vida (2018) e Salve-se Quem Puder (2020). Em 2021 ele esteve no ar em quatro novelas ao mesmo tempo, devido às reprises feitas pela emissora durante a pandemia de Covid-19.

A última novela em que o artista trabalhou na Globo foi Terra e Paixão (2023), em que ele fez uma participação especial. Rafael Cardoso deixou a emissora em outubro do mesmo ano, após 15 anos de parceria com a casa.

VIDA PESSOAL E CONFLITOS

No ano de 2013, Rafael Cardoso se casou com a atriz Mari Bridi, filha da jornalista Sônia Bridi(61). Os dois viveram um relacionamento de 15 anos e se tornaram pais de Aurora (10) e Valentim (6). Em dezembro de 2022, eles anunciaram o divórcio.

O processo de separação foi bastante turbulento e, até hoje, os dois trocam farpas e acusações nas redes sociais. O ator, por exemplo, acusou a ex-mulher de proibí-lo de ver os filhos; já Mari Bridi assegurou que as medidas foram tomadas para garantir a segurança e o bem-estar dos filhos.

Recentemente, Sônia Bridi, ex-sogra do ator, abriu um processo contra ele, o acusando de praticar violência patrimonial e psicológica. À época, Cardoso se pronunciou contra as acusações através de uma publicação nas redes sociais.

Ele compartilhou uma homenagem à sua nova família, composta pela psicóloga Carol Ferraz e a filha deles, Helena, que nasceu em novembro de 2023. A publicação, que exaltava o valor da família e a fé em Deus, também incluiu seus filhos Aurora e Valentim, frutos do antigo relacionamento.

