Aguinaldo Silva revela ‘jogo sujo’ nos bastidores da novela Império

Aguinaldo Silva choca ao revelar atitude drástica que tomou para ter um ator em papel de destaque na novela Império e motivo para ter recusado outro ator

O autor Aguinaldo Silva surpreendeu ao contar histórias dos bastidores da novela Império, da Globo. No livro Meu Passado Me Perdoa: Memórias de uma Vida Novelesca, ele contou sobre o jogo sujo que precisou fazer para escalar Alexandre Nero como protagonista da história e o motivo para ter recusado José Mayer para o papel.

Para começar, Silva contou que queria Alexandre Nero para interpretar o Comendador de qualquer jeito. Porém, a equipe da Globo tentava convencê-lo para escalar outro artista. Tanto que a emissora chegou a oferecer José Mayer para o papel, mas ele recusou.

“Queria que a amante dele [do Comendador] fosse Marina Ruy Barbosa, que na época acabara de fazer 18 anos. Tórridas cenas de amor entre os dois - um homem já na terceira idade e uma menina - iriam causar certo mal-estar num certo tipo de telespectador: aqueles que protestam contra tudo. Do que eu precisava era de um ator mais novo para fazer um personagem mais velho, de modo que, em casa, as pessoas apenas achassem que ele ‘parecia muito bem para a idade’”, relembrou.

Com isso, Aguinaldo tomou uma atitude radical para conseguir escalar Nero. Ele precisou agir pelas costas da emissora. “Parti para a jogada suja: declarei à mídia que meu protagonista seria Alexandre Nero e que, quanto a isso, a TV Globo até já havia batido o martelo. Para não ter que desmentir o autor - não seria bom para a novela -, a emissora teve que engolir em seco e confirmar o nome de Nero”, disse ele.

Aguinaldo Silva longe das novelas

Fora da Globo desde 2020, o autor Aguinaldo Silva usou as redes sociais para fazer um sincero desabafo com o público. Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, ele falou a respeito da pressão que sofre dos fãs para voltar a escrever novelas.

A decisão de sair da emissora carioca partiu do próprio dramaturgo, que já passou mais de quatro décadas escrevendo tramas. No entanto, até os dias de hoje, ele continua sendo questionado se pretende criar uma nova história.

"Não aguento mais ouvir pessoas a perguntar nas ruas porque não escrevo mais novelas. Aos 80 anos, ficar diante do computador oito a dez horas por dia durante um ano, sem tirar folga... Vocês querem que eu morra antes da hora?!", disse o autor, deixando no ar se ainda pretende ou não escrever uma nova trama.

Apesar de sentirem falta das novelas de Aguinaldo Silva, os internautas declararam nos comentários que entendem a decisão escolhida por ele.

"Já fez sua contribuição cultural por muitas gerações, é normal a gente querer mais novidades vindo de você, a dramaturgia piorou muito, difícil encontrar um produto de qualidade! Mas mereces o descanso sim", declarou um seguidor. "Fez novelas maravilhosas, agora é aproveitar o que a vida tem de melhor", disse outro.