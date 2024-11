Rafael Cardoso fala sobre processo com a ex-sogra: 'Estou sendo crucificado'

Por meio de seu advogado, o ator Rafael Cardoso se pronuncia após vir à tona um processo movido pela ex-sogra dele, Sonia Bridi

O ator Rafael Cardoso se pronunciou nas redes sociais sobre a notícia de que a ex-sogra, a jornalista Sonia Bridi, entrou na justiça com um processo contra o ex-genro por causa de acusações. Em um post no Instagram, ele se defendeu.

“A verdade organiza e liberta! Ouvi essa frase de um grande amigo @aluizioabranches pela primeira vez e ‘tomei como minha’. Acredito que na vida te colocarão em diversos cenários que você nunca esteve, tudo para que a narrativa faça sentido… Estou sendo crucificado… Depois… Ressureição! O passado é aprendizado… Seguimos”, disse ele.

Então, Cardoso compartilhou uma nota de esclarecimento escrita por sua equipe jurídica. “Na condição de advogado do Rafael Cezar Cardoso, informo que ele não falará diretamente com a imprensa acerca do processo sigiloso, a fim de não incorrer na prática de crime. Feita essa observação, esclarecemos que a notícia em questão não se refere a fatos novos, mas sim a fatos que teriam ocorrido há mais de um ano e a cuja apuração exauriste se está a proceder, na forma da lei, em processo judicial sigiloso. Da mesma forma, pelo fato de as divergências que envolvem o meu cliente, sua ex-mulher e família atingirem, inexoravelmente, seus filhos menores, com o objetivo de cumprir estritamente o que dispõe a legislação penal, bem como, e sobretudo, com vistas a preservar a imagem, a vida privada e a incolumidade psíquica dos seus filhos menores, o meu cliente lamenta, profundamente, que tenha havido violação do sigilo imposto aos autos do processo, o que deverá ser objeto de investigação, para que os envolvidos sejam exemplarmente responsabilizados nas esferas jurisdicionais competentes”, informaram.

E completaram: “O meu cliente salienta, ademais, que as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis serão adotadas no exercício regular dos direitos constitucionais de petição, no que diz respeito à Polícia Judiciária e de ação, no que concerne à reparação dos danos decorrentes desse fato. O objetivo do meu cliente é preservar os seus filhos menores, que devem ficar a salvo de qualquer tipo de conduta que lhes possa causar dano à imagem, à vida priva, aos convívio social e escolar, bem como à sua incolumidade psíquica. Portanto, lamentando profundamente o ocorrido, Rafael Cezar Cardoso espera que a violação do sigilo seja apurada e pede respeito, não apenas para si próprio, bem como, e sobretudo, aos seus filhos menores, deixando claro que as suas manifestações ocorrerão, somente, nos autos do processo judicial, na forma da lei”.