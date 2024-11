Rafael Cardoso exalta fé em Deus e defende nova família; você acredita na redenção do ator?

O ator Rafael Cardoso fez uma homenagem a nova família exaltando sua fé em Deus, chamando a atenção da web; você acredita na redenção do artista? Vote na enquete!

O ator Rafael Cardoso (38) voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar, no último sábado, 9, uma homenagem à sua nova família, composta pela psicóloga Carol Ferraz e a filha deles, Helena. A publicação no Instagram, que exaltava o valor da família e a fé em Deus, também incluiu Aurora e Valentim, filhos do famoso com a ex-esposa, Mari Bridi (39). Apesar da mensagem emotiva, a postagem foi alvo de ataques.

No vídeo, Rafael mostrou momentos felizes ao lado da atual companheira e dos três filhos, com a seguinte legenda: "Família: Um Presente de Deus. A família é o maior projeto de Deus em nossas vidas. É nela que encontramos força, amor e refúgio (...). Não importa as circunstâncias, quando Deus está no centro, o lar se torna um lugar de paz e harmonia", disse ele, que ainda incentivou seus seguidores a valorizar seus laços familiares, citando o Salmo 127.

'MAIS UM DIA RESILIENTE'

Na sexta-feira, 8, o artista falou que não deveria ter sido exposta a questão judicial por violência patrimonial e psicológica depois da jornalista e mãe de Mari Bridi, Sônia Bridi (60), ter sido ameaçada e ter a casa invadida, em agosto do ano passado. “Mais um dia resiliente. Vocês viram as notícias de coisas de um ano e pouco atrás. A Justiça está resolvendo. O que é Segredo e Justiça era para ter ficado em Segredo de Justiça, mas a gente já está fazendo o que precisa ser feito. O que ficou lá atrás fica como aprendizado para a gente. Segue o baile quem não está morto!”, reforçou ele, no Instagram.

Sônia Bridi teria acionado a polícia para proteger a filha e netos. De acordo com documentos obtidos pelo colunista Gabriel Perline, da Contigo!, Rafael Cardoso, invadiu a casa da jornalista da TV Globo e proferiu ofensas à família, destruindo em seguida seu carro.

Ao entrar na Justiça, a jornalista da TV Globo pediu medida protetiva de urgência contra o ator, afirmando ter sofrido violência psicológica, moral e patrimonial. Anteriormente, a Mari veio a público explicar o motivo de seus filhos não verem o pai, argumentando que era agredida psicologicamente por ele.

