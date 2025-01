Preta Gil faz homenagem emocionante no aniversário do filho: 'Meu maior parceiro'

Com uma homenagem especial, a cantora Preta Gil celebrou o aniversário do filho, Francisco Gil, que completou 30 anos de vida

Preta Gil iniciou esta segunda-feira, 20, em clima de festa! Por meio das redes sociais, a artista compartilhou uma homenagem emocionante ao filho, Francisco Gil. O cantor, fruto de sua antiga relação com Otávio Muller, está completando 30 anos de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, Preta, que ainda está internada após passar por uma cirurgia delicada em dezembro de 2024, publicou um vídeo elogiando o herdeiro e destacando o quanto Francisco é amoroso. A famosa ainda resgatou diversas fotos do filho, incluindo cliques de quando ele era pequeno, para ilustrar a declaração.

"Hoje o meu maior parceiro de vida completa 30 anos! Parece que foi ontem que ele nascia, às 10h45 da manhã, no Rio de Janeiro! Sou muito grata por ter vindo a esse mundo como sua mãe e de aprender tanto com você, meu filho!", iniciou ela na legenda.

"Sinto uma alegria imensa em poder acompanhar seu crescimento e ver esse homem lindo, generoso, inteligente e talentoso que se tornou! Saber que a gente se tem nessa terra é bom demais! Você me enche de orgulho, de cuidados e de amor! Mamãe só pode desejar que continue sendo essa luz! Que seja extremamente feliz com sua arte e sua música! Eu te amo com toda força que existe em mim, eu te amo infinito e além! Parabéns, meu amor!", completou.

Amiga de Preta Gil fala sobre recuperação da cantora

Recentemente, Malu Barbosa, amiga de Preta Gil, falou sobre a recuperação da cantora, que segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após realizar uma cirurgia de mais de 20 horas para remover tumores em dezembro. Segundo ela, a artista ainda não tem previsão de alta.

"Como planejado, ainda não tem previsão de alta. Foi uma cirurgia muito grande e complexa, como já havia sido programado, mas ela ainda precisa passar por algumas etapas antes de ter alta. E ainda falta um tempinho, ela ainda está na [unidade] semi-intensiva", contou Malu em entrevista ao portal Quem.

