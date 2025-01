Amiga de Preta Gil fala sobre recuperação da cantora após cirurgia

Amiga de Preta Gil, Malu Barbosa falou sobre a recuperação da cantora, que segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Amiga de Preta Gil, Malu Barbosa falou sobre a recuperação da cantora, que segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após realizar uma cirurgia de mais de 20 horas para remover tumores em dezembro. Segundo ela, a artista ainda não tem previsão de alta.

"Como planejado, ainda não tem previsão de alta. Foi uma cirurgia muito grande e complexa, como já havia sido programado, mas ela ainda precisa passar por algumas etapas antes de ter alta. E ainda falta um tempinho, ela ainda está na [unidade] semi-intensiva", contou Malu em entrevista ao portal Quem.

Preta Gil falou sobre sua recuperação

Na última sexta-feira, 10, Preta Gil usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo contando como está sendo sua recuperação. "Olá meus amores! Estou aqui no hospital me recuperando da cirurgia. Uma cirurgia muito extensa. Muito importante. Tem um pós operatório muito difícil, estou aqui vivendo um dia de cada vez. Lutando. Dando o meu máximo para ficar bem, doida para sair daqui o mais breve possível. Mas tem uma jornada de recuperação pela frente, muita reabilitação. Vai dar tudo certo. Estou aqui firme e forte. Em breve estarei em casa, se Deus quiser", disse ela nos stories do Instagram.

Qual é o diagnóstico da cantora?

Vale lembrar que Preta Gil foi diagnosticada com um câncer de intestino em 2023. Ela entrou em remissão no final do mesmo ano, mas em agosto passado descobriu novos tumores, sendo dois linfonodos, um tumor no peritônio e outro no ureter. No dia 19 de dezembro de 2024, ela passou por uma cirurgia de 21 horas para remover os tumores. Desde então, ela se recupera no hospital.

À CARAS Brasil, o oncologista Dr. Jorge Abissamra explicou mais detalhes do tratamento realizado pela cantora no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Leia o que ele disse!

Leia também: Linha do tempo da luta de Preta Gil contra o câncer: Relembre os detalhes