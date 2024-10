Poliana Rocha mostra paixão ao celebrar 28 anos de casamento com Leonardo

Ao chegar data de seu aniversário de casamento com Leonardo, Poliana Rocha mostra paixão ao completar 28 anos de união; confira o momento

A espsoa do cantor Leonardo, a influenciadora digital Poliana Rocha, compartilhou nesta quarta-feira, 16, um clique celebrando a chegada da data em que completa 28 anos de casada com o sertanejo, com quem teve Zé Felipe, de 26 anos.

Em sua rede social, a empresária repostou um registro de um amigo que a flagrou abraçando e beijando o artista. A sogra de Virginia Fonseca então contou que a foto foi feita após a meia noite, quando chegou o aniversário de casamento deles.

"E ontem pós 00:00h, teve parabéns! Comemoramos 28 anos de casados", escreveu exibindo todo amor e paixão que ainda vivem após mais de uma década de união.

Ainda nesta terça-feira, 15, Poliana Rocha resgatou uma foto do início do casamento com Leonardo. Bem novinho, o casal surgiu sorridente na lembrança tirada há 25 anos. É bom lembrar que a mãe de Zé Felipe já revelou que chegou a viajar escondido da mãe para encontrar o cantor no início do namoro.

A empresária também comentou no podcast A Virada de Chave, de Monique Curi, como fez para perdoar as traições do sertanejo e prosseguir com o casamento. "Tal situação que vivi, perdoei e nunca mais falei em casa sobre isso. É de alma mesmo. Perdoo do coração, porque não quero isso dentro de mim, não quero nada que me faz mal. Se for para ficar remoendo aquele sentimento, então você não perdoou", opinou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha faz desabafo com indireta e manda recado

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora digital Poliana Rocha, chamou a atenção nesta segunda-feira, 14, ao postar um vídeo fazendo um desabafo com recado para alguém em sua rede socal. Dando uma pausa em seu trabalho na agência Talismã, a loira compartilhou a suposta indireta para alguém.

A mãe de Zé Felipe então colocou um filtro de palhaço para fazer seu discurso, mas alertou que não é boba. A sogra de Virginia Fonseca comentou sobre ser uma pessoa boa e com um ótimo coração, porém, que não é tão inocente a ponto de não perceber que querem fazer algo de ruim contra ela. Saiba mais aqui.