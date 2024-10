Poliana Rocha mostra foto do início do casamento com Leonardo

Ao ver clique do passado resgatado por fã clube de Leonardo, Poliana Rocha mostra o registro em sua rede social e conta que foi tirado há 25 anos

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora digital Poliana Rocha, repostou uma foto relembrada por um fã clube do marido. Nesta terça-feira, 15, a famosa exibiu o registro do passado com o sertanejo e falou de quando é a lembrança.

Bem novinho, o casal apareceu sorridente e a mãe de Zé Felipe contou que a foto é de 25 anos atrás, quando tinha cerca de cinco anos de casamento. A empresária falou sobre ter gostado da postagem e ter repostado mesmo não sendo dia de tbt.

"Não é tbt, mas me mandaram e eu gostei! Há 25 anos atrás...", escreveu a sogra de Virginia Fonseca ao relembrar o momento com seu amado.

Ainda em seus stories, Poliana Rocha fez um desabafo e mandou um recado sobre não ser boba. A influenciadora deu a entender que estaria enviando uma indireta para alguém que a considerou "boba".

"Eu sou muito boa, meu coração é generoso, cheio de amorosidade, mas eu não tenho nada de boba. E eu sou escorpiana, sabe aquelas que pica quando quer? Entendedores entenderão, fica a dica!",disparou no vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Vera Viel mostra presente que ganhou de Poliana Rocha, esposa de Leonardo

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, recebeu várias flores no hospital após passar pela cirurgia de retirada do tumor maligno e raro de sua perna. Ainda internada e se recuperando do procedimento, a famosa compartilhou os arranjos que ganhou e um deles foi enviado por Poliana Rocha, a esposa do cantor Leonardo.

A mulher do apresentador da Record TV então agradeceu o carinho da mãe de Zé Felipe e da assessora dela. As duas enviaram para Vera Viel rosas coloridas e uma carta cheia de carinho e boas energias. No papel foi possível ver que desejavam sua melhora, felicidade e que estão em oração por ela. Veja as flores e o cartão aqui!