Poliana Rocha esclareceu motivo de ter perdoado traição de Leonardo e desabafou sobre desejo de ter uma família grande após ausência do pai biológico

Em entrevista ao podcast A Virada de Chave, de Monique Curi, a influenciadora Poliana Rocha refletiu sobre ter perdoado a traição do marido, Leonardo, e comentou sobre as inúmeras mensagens que recebe pedindo conselhos a ela sobre o assunto.

"Tal situação que vivi, perdoei e nunca mais falei em casa sobre isso. É de alma mesmo. Perdoo do coração, porque não quero isso dentro de mim, não quero nada que me faz mal. Se for para ficar remoendo aquele sentimento, então você não perdoou", opinou.

"Muita gente me pede conselhos sobre isso, mas é difícil a gente falar na situação do outro, mas eu falaria: 'perdoa, não traz isso para vocês. Se quer investir nessa relação, que tem amor, então faz isso para o seu bem, para construir uma família'. Porque eu, graças a Deus, consegui, depois de tantas coisas que passei, ter uma família linda. Hoje olho para eles e agradeço muito", acrescentou Poliana, ressaltando que esta foi sua primeira participação em um podcast sem a companhia do cantor.

Mãe de Zé Felipe e sogra da Virginia Fonseca, a loira é avó de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, que completará 2 anos em breve, e José Leonardo, de um mês. Ainda no bate-papo, ela celebrou a conquista de uma família grande e unida.

"Sempre quis [ter família grande], porque meu pai não me registrou, foi um namorado espanhol que minha mãe teve e eu nunca conheci. Já senti muita falta e trabalhei isso dentro de mim, já tive muitas crises por causa disso, mas hoje sou muito bem resolvida", desabafou Poliana Rocha.

