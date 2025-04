Filha de Graciele Lacerda esbanja fofura em ida ao shopping

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores ao mostrar seu primeiro passeio no shopping com a filha, Clara

Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta quinta-feira, 10, ao compartilhar fotos de um passeio que fez com a filha, Clara, de três meses.

Nas fotos postadas na web, a influenciadora digital aparece fazendo seu primeiro passeio no shopping com a herdeira, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Para curtir o momento de lazer com a bebê, Graciele surgiu usando uma camisa branca, calça jeans e tênis. Já Clara esbanjou estilo ao usar um vestido florido, meia branca, sapatinho e uma tiara de laço no cabelo. "Nosso primeiro passeio no shopping juntas! Filha, como é bom viver esses momentos vocês!", se derreteu a mamãe na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com os registros. "Que lindas, gente", disse uma seguidora. "Clarinha fofa", escreveu outra. "Belíssimas. Esse sorriso da Clara, meu Deus, de alegrar qualquer coração", falou uma fã.

Nesta última terça-feira, 8, Graciele falou sobre o crescimento de Clara. "[...] Todo dia eu olho para ela e falo, meu Deus do céu. Uns dias atrás, ela era uma recém-nascida. Ela já está indo para quatro meses. Nossa, como passa rápido! E como ela está diferente. Parece que todo dia eu olho e ela está com alguma coisa diferente...", analisou a mamãe.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda posa de biquíni após três meses do nascimento da filha

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, postou novas fotos de sua passagem por Itapema, em Santa Catarina. A influenciadora digital compartilhou cliques na praia e chamou a atenção ao surgir de roupa de banho. Três meses após o nascimento da filha, Clara Lacerda Camargo, a empresária posou deslumbrante no local e impressionou ao exibir seu físico atual.

De biquíni e uma saída de praia em tons de azul, a eleita do sertanejo esbanjou sua beleza e revelou um pouco como está sua barriga. Seguindo como sempre uma alimentação saudável e fazendo exercícios diariamente, Graciele Lacerda exibiu seus resultados com elegância. "Nosso fim de tarde em Itapema - SC!", mostrou os momentos na praia ao lado da herdeira. Veja a publicação!

Leia também:Graciele Lacerda encanta ao mostrar a filha com sapato personalizado; veja