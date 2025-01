Mel Lisboa celebra aniversário com festinha ao lado do namorado e família

Novo ciclo! A atriz Mel Lisboa abriu um álbum de fotos e vídeos especiais da comemoração de seu aniversário de 43 anos

Dia de festa na família de Mel Lisboa! A atriz completou 43 anos de vida na sexta-feira, 17, e celebrou a data especial com uma festinha ao lado da família e do novo namorado, o também ator Gustavo Rezende.

Em seu Instagram oficial, Mel compartilhou um álbum de fotos e vídeos dos melhores momentos da comemoração. Nas imagens, a artista aparece se divertindo com os familiares na piscina e no karaokê.

Em um dos cliques, a aniversariante posou junto com os dois filhos, Bernardo, de 15 anos, e Clarice, de 12, frutos do antigo casamento com o músico Felipe Rosseno. "4.3. Comemorei do jeito que mais gosto. Cercada de amor e música boa. E bora pros próximos!", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores de Mel Lisboa deixaram mensagens carinhosas de felicitações, desejando muitas felicidades no início de seu novo ciclo de vida. "Feliz novo ciclo, Mel!", declarou a jornalista Carol Barcellos.

"Felicidades Mil, Mel", disse o ator João Vitti. "Parabéns, toda saúde do mundo e sucesso para você", comentou a atriz Regiane Alves. "Parabéns Mel, seja sempre feliz", desejou uma seguidora.

Quem é o novo namorado de Mel Lisboa?

No início de janeiro deste ano, a atriz Mel Lisboa revelou aos seguidores que está namorando! Discreta em relação a sua vida pessoal, a artista publicou as primeiras fotos ao lado do novo amor, o também ator Gustavo Rezende.

Em seu perfil oficial no Instagram, Mel abriu um álbum de registros especiais de seu Réveillon na praia de Ubatuba, São Paulo, ao lado de Gustavo e de outros amigos do casal. Além de aproveitarem muito sol e mar, o grupo também realizou uma trilha no local.

Em meio a sequência de imagens, Mel Lisboa e Gustavo Rezende aparecem em clima de romance. "Pura vida. Feliz ano novo, pessoal", escreveu a atriz na legenda da publicação. O novo casal trabalhou junto na peça 'Rita Lee, uma autobiografia musical'.

