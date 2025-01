Discreta, Mel Lisboa assume namoro com ator e posta primeiras fotos do casal

A atriz Mel Lisboa abriu um álbum de fotos românticas ao lado do novo namorado, que também é ator; saiba quem é

A atriz Mel Lisboa usou as redes sociais na quinta-feira, 2, para revelar aos seguidores que está namorando! Discreta em relação a sua vida pessoal, a artista publicou as primeiras fotos ao lado do novo amor, o também ator Gustavo Rezende.

Em seu perfil oficial no Instagram, Mel abriu um álbum de registros especiais de seu Réveillon na praia de Ubatuba, São Paulo, ao lado de Gustavo e de outros amigos do casal. Além de aproveitarem muito sol e mar, o grupo também realizou uma trilha no local.

Em meio a sequência de imagens, Mel Lisboa e Gustavo Rezende aparecem em clima de romance. "Pura vida. Feliz ano novo, pessoal", escreveu a atriz na legenda da publicação. O novo casal trabalhou junto na peça 'Rita Lee, uma autobiografia musical'.

Vale lembrar que a artista foi casada por 15 anos com o músico Felipe Rosseno. Juntos, eles tiveram dois filhos: Bernardo, de 15 anos, e Clarice, de 12. Os dois anunciaram a separação em junho de 2023 ao site 'Gshow'. Ainda no mesmo ano, Mel Lisboa viveu um romance com o fotógrafo André Hawk.

Confira as fotos de Mel Lisboa:

Mel Lisboa assume namoro com Gustavo Rezende - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mel Lisboa (aka Honey Lisbon) (@mellisboa)

Mel Lisboa fala sobre divórcio de Felipe Rosseno

Em junho de 2023, Mel Lisboa anunciou sua separação após 15 anos de casamento com Felipe Rosseno. Cerca de um ano depois, a atriz abriu o coração e confessou que não queria se divorciar do músico.

Embora tenha enfrentado uma crise no relacionamento, ela relatou a separação como “repentina” e revelou que precisou de ajuda profissional para lidar com o término. Discreta, Mel compartilhou suas reflexões durante uma entrevista ao podcast 'Desculpa Alguma Coisa'; confira detalhes!

