Maiara exibe corpaço ao comemorar aniversário de 37 anos: 'Animada'

A cantora Maiara acordou animada para comemorar seu aniversário. Nesta terça-feira, 31, a artista completou 37 anos de vida e comemorou a data especial exibindo seu corpão sarado na web.

Através dos Stories do Instagram, a irmã gêmea da cantora Maraisa compartilhou vídeos usando um biquíni e com um lenço na cabeça e celebrou o seu novo ciclo. "Bom dia para quem acordou animada para comemorar os 37", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que Maiara passou por um processo de emagrecimento com dieta e exercícios físicos, e não esconde o quanto está feliz com o resultado da transformação. "A gente tem que se amar, olhar no espelho e se aceitar. Eu estou me amando, eu olho no espelho e me aceito, e o resto que se lasque. Nos meus sonhos, quando eu era criança, eu sempre tive problemas, porque minha família já tem tendência [a engordar], minha tia, meus primos fizeram bariátricas, mas eu sempre me enxerguei, desde os 9 anos, com o meu corpo de hoje e só com 37 anos eu consegui obter esse resultado. É um processo…", disse a artista em entrevista à Maya Massafera.

Confira:

Maiara comemora seu aniversário de 37 anos - Foto: Instagram

Maiara posta clique de biquíni - Foto: Instagram

Maiara solta a voz em festa do namorado e se 'joga' na dança do ventre

A cantora sertaneja Maiara participou da noite de jantar luxuoso com familiares e amigos do novo namorado, Mohamed Nassar. A ocasião, que aconteceu em São Paulo, celebrou o aniversário do empresário, dono de uma loja de eletrônicos e perfumes, que fica localizada na Ciudad del Este, Paraguai.

Momentos da festa podem ser vistos por meio das redes sociais dos convidados, como as da artista, que publicou vídeos cantando e se 'arriscando' na dança do ventre. Para o evento árabe, Maiara apostou em um vestido preto com brilho e transparência, que tinha franjas e gargantilha douradas. Além de cantar grandes sucessos de Maiara e Maraisa, incluindo Medo Bobo, a cantora se jogou na dança do ventre ao lado de uma profissional. Confira!

