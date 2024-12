Maiara solta a voz em festa do namorado e se 'joga' na dança do ventre

A cantora sertaneja Maiara vive um relacionamento com o empresário Mohamed Nassar e publica registros do aniversário com o namorado

A cantora sertaneja Maiara participou da noite de jantar luxuoso com familiares e amigos do novo namorado, Mohamed Nassar nesta sexta-feira, 20. A ocasião, que aconteceu em São Paulo, celebrou o aniversário do empresário, dono de uma loja de eletrônicos e perfumes, que fica localizada na Ciudad del Este, Paraguai. Momentos da festa podem ser vistos por meio das redes sociais dos convidados, como as da artista, que publicou vídeos cantando e se 'arriscando' na dança do ventre.

Para o evento árabe, Maiara apostou em um vestido preto com brilho e transparência, que tinha franjas e gargantilha douradas. Além de cantar grandes sucessos de Maiara e Maraisa, incluindo Medo Bobo, a cantora se jogou na dança do ventre ao lado de uma profissional.

Confira, abaixo, os registros:

Maysa Nassar, Maiara e o namorado, Mohamed Nassar - Foto: Reprodução/Instagram

Maiara na festa de Mohamed Nassar - Foto: Reprodução/Instagram

Maiara na festa de Mohamed Nassar - Foto: Reprodução/Instagram

A festa também contou com apresentações de músicas típicas ao vivo e ofereceu um banquete aos convidados. Além do jantar, também foram servidos diversos docinhos. O aniversário também contou com um momento karaokê e Mohamed soltou a voz junto com alguns convidados. O empresário celebrou o aniversário junto com a irmã, Maysa Nassar.

Relacionamento

No início desta semana, Maiara foi surpreendida pelo namorado ao ser pedida em casamento durante festa de 50 milhões de seguidores de Virginia Fonseca. No vídeo, quem introduz o assunto é o jornalista Leo Dias, que, no palco do evento, anunciou: "Maiara vai casar antes da Maraisa! Vamos fazer o noivado hoje?".

Assim, o empresário saí do público, sobe ao palco, beija a amada, se ajoelha, coloca um anel improvisado no dedo da cantora e propõe: "Aceita casar comigo?". De acordo com a Quem, a equipe de Maiara disse que foi apenas uma brincadeira do empresário.

