Mãe de Marina Ruy Barbosa celebra aniversário com bolo chique; veja

Em seu aniversário, mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa, comemora em grande estilo e aposto em bolo chique; veja as fotos

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa, comemorou seu aniversário nos últimos dias e postou alguns registros do momento de celebração em sua rede social. Assim como a herdeira, ela chamou a atenção com a escolha do bolo.

A empresária, que completou 56 anos, elegeu um modelo clássico e chique, chamado de vintage cake, e que também foi o que a herdeira apostou nos últimos meses para seu aniversário. Além do bolo, Gio Ruy Barbosa ainda caprichou no look e, apesar das peças pretas, a combinação não ficou nada básica com a blusa brilhante.

"É hora de refletir e de agradecer. Dia de aniversário é dia de festa, mas é também dia de ter gratidão por tudo o que a vida já deu. Foram tantas as lições aprendidas, foram tantas as boas experiências, foram tantos os sonhos realizados. Obrigada vida", escreveu ao postar o clique assoprando as velas de seu bolo.

Na rede social, Marina Ruy Barbosa fez uma homenagem para a mãe e claro que as fotos ao lado da matriarca deram o que falar. Mais uma vez, Gio Ruy Barbosa impressionou com sua beleza deslumbrante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa mostra bolo personalizado em aniversário do noivo

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para compartilhar fotos especiais em celebração ao aniversário do noivo, o empresário Abdul Fares. Por meio de seus stories no Instagram, a artista resgatou momentos especiais vividos pelo casal.

Nas imagens, a ruiva e Abdul aparecem em clima de muito romance. Visivelmente apaixonados, os dois trocaram carinhos em todos os cliques publicados pela atriz. "Feliz aniversário, meu amor", declarou a atriz, em inglês.

Entre os registros postados, está o bolo temático, feito especialmente para o empresário. O doce foi personalizado com tema de tênis, esporte do qual o companheiro é muito fã. Veja as fotos aqui.

Leia também:Mãe de Marina Ruy Barbosa choca com aparência: 'Filha teve a quem puxar'