Marina Ruy Barbosa mostra bolo personalizado em aniversário do noivo

A atriz Marina Ruy Barbosa celebrou o aniversário do noivo, o empresário Abdul Fares, com um bolo temático especial; confira

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 10, para compartilhar fotos especiais em celebração ao aniversário do noivo, o empresário Abdul Fares. Por meio de seus stories no Instagram, a artista resgatou momentos especiais vividos pelo casal.

Nas imagens, Marina e Abdul aparecem em clima de muito romance. Visivelmente apaixonados, os dois trocaram carinhos em todos os cliques publicados pela atriz. "Feliz aniversário, meu amor", declarou a ruiva, em inglês.

Entre os registros compartilhados, está o bolo temático feito especialmente para o empresário. O doce foi personalizado com tema de tênis, esporte do qual o companheiro é muito fã.

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares estão juntos há mais de um ano. De acordo com o jornalista Leo Dias, o pedido de casamento teria acontecido durante uma viagem particular do casal em Dubai, em outubro de 2023.

Vale lembrar que, até o momento, a atriz decidiu manter total discrição sobre os detalhes da cerimônia e de sua nova fase no relacionamento. Por isso, a ruiva não comentou sobre o noivado.

Confira as fotos de Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares:

