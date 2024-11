Beleza da mãe de Marina Ruy Barbosa rouba a cena em álbum de fotos

Mariana Ruy Barbosa abre álbum de fotos para celebrar o aniversário da mãe, Gioconda Ruy Barbosa, e a beleza dela rouba a cena: ‘Diva'

A atriz Marina Ruy Barbosa está em festa nesta terça-feira, 19. Isso porque é o aniversário da mãe dela, Gioconda Ruy Barbosa. Para celebrar a data especial, a ruiva abriu um álbum de fotos com a mãe e declarou o amor.

“Te amo, te admiro e te celebro todos os dias, meu amor! Tenho muita sorte de ser sua filha. Obrigada por ser um alicerce para nossa família… Que esse novo ciclo seja lindo, pleno e que continuemos juntas, criando boas memórias. Feliz aniversário, my muse”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da mãe dela. “Deusa”, comentou um seguidor. “Tão lindas”, afirmou outro. “Sua mãe é muito linda”, declarou mais um. “Belíssima, gata”, disse outro.

O bolo de aniversário da mãe de Marina Ruy Barbosa

Além disso, Marina Ruy Barbosa também mostrou foto do bolo de aniversário de sua mãe. O doce foi decorado com um estilo clássico e colorido.

