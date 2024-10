Mãe de Marina Ruy Barbosa choca com aparência: 'Filha teve a quem puxar'

Ao resgatar cliques 'perdidos' em seu celular, mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa, choca com beleza e estilo; confira as fotos

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa, impressionou ao postar novas fotos em sua rede social. Com um perfil fechado no Instagram, a empresária, de 55 anos, é discreta, mas, quando compartilha cliques não passa despercebida.

Nesta quinta-feira, 10, a mãe da atriz aproveitou o clima de tbt e resgatou alguns cliques que ainda não tinha postado em seu feed. Esbanjando beleza e estilo, Gio Ruy Barbosa, que é artista plástica, chamou a atenção com sua aparência.

Dona de traços deslumbrantes, muito parecidos com os da filha, e de um gosto elegante na forma de se vestir, Gio Ruy Barbosa foi bastante elogiada pelos seus poucos mais de 240 mil seguidores. De vestido verde em um restaurante ou de saída de banho na praia, ela provou que sabe compor looks autênticos e encantadores.

"Perdidas no rolo de câmera", escreveu a mãe da empresária do ramo da Moda na legenda. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Te amo tanto", declarou-se Marina Ruy Barbosa. "Linda. A filha teve a quem puxar", admiraram. "A rainha, mãe da princesa Marina", disseram.

Ainda nos últimos meses, Gio Ruy Barbosa chamou muita atenção ao postar cliques raros ao lado da filha, do genro, Abdul Fares, e de seu marido, Paulo Ruy Barbosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Ruy Barbosa (@pauloruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa mostra bolo personalizado em aniversário do noivo

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 10, para compartilhar fotos especiais em celebração ao aniversário do noivo, o empresário Abdul Fares. Por meio de seus stories no Instagram, a artista resgatou momentos especiais vividos pelo casal.

Nas imagens, a ruiva e Abdul aparecem em clima de muito romance. Visivelmente apaixonados, os dois trocaram carinhos em todos os cliques publicados pela atriz. "Feliz aniversário, meu amor", declarou a atriz, em inglês.

Entre os registros postados, está o bolo temático, feito especialmente para o empresário. O doce foi personalizado com tema de tênis, esporte do qual o companheiro é muito fã. Veja as fotos aqui.