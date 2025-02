Leticia Colin presta bela homenagem no aniversário da mãe: 'Prometo te honrar'

Nas redes sociais, a atriz Leticia Colin compartilhou cliques raros ao lado da mãe, Analdina, e escreveu uma bela mensagem

Leticia Colin usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Analdina, que completou 76 anos de vida nesta segunda-feira, 24.

A atriz, que está no ar na novela 'Garota do Momento', compartilhou uma sequência de cliques das duas juntas ao lado de vários famosos e também de dona Analdina com o neto, Uri, de cinco anos, e escreveu uma bela mensagem.

"Minha mãe… Hoje 76 anos. Se não fosse ela… Nem eu nem meus irmãos estaríamos vivendo firmes e fortes aí pelo mundo. Que mulher! Minha mato grossense guerreira, aguerrida, emocionada, firme e inquebrantável. Mãe absoluta, vovó perfeita. Te amamos e prometo te honrar pra sempre. Viva seu dia, minha mãe Analdina, a Dona Ana", escreveu a artista na legenda.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de felicitações. "Coisa linda", disse a atriz Isis Valverde. "Parabéns, dona Ana!!! Muitas felicidades", escreveu uma seguidora. "Parabéns, para essa lindeza! Muitos anos de vida!! Amo vocês", falou outra. "Que amor. É uma benção divina ter uma mãe ao nosso lado. Vida longa", comentou uma fã.

Confira:

