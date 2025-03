Atriz de Garota do Momento, Flavia Reis surge ‘como veio ao mundo’ em novo ensaio

A atriz Flavia Reis, que faz a divertida Jacira em Garota do Momento, coloca a beleza para jogo em ensaio ousado nos seus 50 anos

A atriz Flávia Reis, que interpreta a Jacira na novela Garota do Momento, da Globo, completou 50 anos neste sábado, 29, e celebrou em grande estilo nas redes sociais. A estrela compartilhou um ensaio fotográfico ousado e do jeitinho que veio ao mundo.

A beldade tirou toda a roupa para mostrar sua beleza impecável no aniversário e comemorou a nova idade.

“O tal do ‘quando dei por mim tava aqui’. E eis que estava bem realizada com estrada: para trás e para frente! Qualquer coisa a gente arrasta pro lado e vai experimentando… Porque experimentar sempre é bom demais! Seguimos… Viva a vida”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs fizeram vários elogios para ela. “Que coisa mais linda essa mulher”, disse um seguidor. “Mulherão maravilhoso”, comentou outro. “Linda, deusa, suprema”, afirmou mais um.

Flávia Reis - Foto: Reprodução / Instagram

Flávia Reis fala sobre a terapia

Durante o Podcast ao vivo da Contigo!, a atriz Flávia Reis revelou o motivo para fazer terapia há 30 anos e entregou quais neuroses fazem parte de sua vida pessoal: "Bagunceira".

"[O motivo para fazer terapia] foi eu mesma. Na verdade, eu com as minhas questões. Acho que não tem motivo nenhum. Quando você começa a falar muito sozinha, precisa de alguém para te escutar", contou Flávia Reis, que ainda garantiu fazer terapia desde os 20 anos.

"Falo muito sozinha até hoje, adoro. Converso muito, mas faço isso em casa. Do nada, falo direto: 'Vou arrumar minha casa maravilhosa', 'Nossa, como a casa está linda hoje', 'Ainda bem que comprei aquele vaso ali, adoro', 'Vou fazer um feijão. Não vou fazer, não. Vamos fazer um inhame'", adicionou a atriz.

Flávia Reis também respondeu quais neuroses fazem parte de sua vida pessoal. "Me acham muito bagunceira. Quando vinha a faxineira e estava tudo arrumadinho e limpo, meu ex-namorado falava: 'Mantém, mantém. É só manter'. Mas me dá uma agonia tudo muito no lugar, então jogo um sapato ali, dou uma bagunçada. Parei meu carro, saio e faço [barulho de alarme], fechou. Agora, comprei um carro novo que fecha sozinho, mesmo assim, eu volto e faço [barulho de alarme], mesmo já estando fechado. Aí vou andando e falo: 'Não fechou'. Volto e [barulho de alarme]. Essa neurose eu tenho".

