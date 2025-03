Médica alerta sinais silenciosos do diagnóstico de Vitória Strada: 'Pode estar ligado'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi explica a disfunção tireoidiana que atinge Vitória Strada, do BBB 25

Confinada no BBB 25, a atriz Vitória Strada (28) revelou ter a tireoide desregulada. O problema de saúde é comum e, muitas vezes, pode passar desapercebido pelos pacientes, já que o quadro possui muitos sinais silenciosos.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi explica que o quadro que atinge Vitória Strada é bastante comum, especialmente entre mulheres . De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 750 milhões de pessoas no mundo vivem com doenças da tireoide, como hipotireoidismo, hipertireoidismo e câncer.

A especialista diz que, segundo pesquisas, 60% dos pacientes que convivem com a disfunção não sabem do problema. "Muita gente vive com sinais como desânimo, dificuldade de concentração, pele seca, unhas fracas, alterações de humor ou menstruação irregular e não imagina que tudo isso pode estar ligado à tireoide", explica.

A tireoide é uma glândula em formato de borboleta que fica localizada na parte frontal do pescoço, abaixo do pomo de Adão. Apesar de pequena, ela comanda funções importantes do corpo humano, como regulamento do metabolismo, ritmo cardíaco, temperatura corporal, memória, ciclo menstrual, funcionamento do intestino, colesterol e até mesmo o equilíbrio emocional.

As doenças tireoidianas se tornam bastante desafiadoras porque os sintomas podem ser confundidos com questões emocionais ou, até mesmo, do dia a dia. "Ter a tireoide desregulada é quando essa glândula —que funciona como o maestro do metabolismo— está fora do seu ritmo ideal", acrescenta.

"No hipotireoidismo, tudo desacelera: cansaço extremo, ganho de peso, intestino preso, queda de cabelo, raciocínio mais lento. Já o hipertireoidismo acelera demais: a pessoa perde peso sem motivo, sente palpitação, ansiedade, insônia e até tremores", completa a especialista em Patologia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VITÓRIA STRADA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: