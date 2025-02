Leticia Colin surge de maiô e aproveita piscina em hotel 5 estrelas de SP

A atriz Leticia Colin curte dia de piscina e ganha elogios ao compartilhar os melhores momentos de sua estadia em um hotel 5 estrelas de São Paulo

A atriz Leticia Colin, de 35 anos, aproveitou o fim de semana sob o calor de São Paulo e decidiu aproveitar os dias de sol na cidade para curtir um banho de piscina . Isso porque nesta segunda-feira, 17, a artista publicou, por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram, alguns de seus melhores momentos no hotel 5 estrelas em que ficou hospedada na capital paulista .

Na série de fotos publicadas por Leticia, a atriz aparece vestindo um maiô verde musgo na piscina , além de posar no banheiro do luxuoso local e compartilhar uma das refeições oferecidas no cardápio .

"Ainda teve esse goixtinho de Sol e piscina em SP...", escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, Leticia foi extremamente elogiada: "Maravilhosa, sou sua fã", "São Paulo é um buquê e a Letícia é a floricultura toda."; "Sensacional" e "Que mulher espetacular PESSOAL!!", foram algumas das mensagens deixadas no post de Colin.

Confira, abaixo, as imagens:

Leticia Colin rouba a cena com dança em festa e o filho tenta segurá-la

Durante festa recente promovida pelo ator Eduardo Sterblitch, Leticia Colin apareceu dançando muito ao som da banda que tocava ao vivo. Porém, o filho dela interrompeu a performance da mãe.

No vídeo que viralizou na internet, Colin foi flagrada dançando muito ao som de pagode. Com sorriso no rosto, a atriz atraiu todos os olhares para o seu rebolado. Confira!

