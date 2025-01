Leticia Colin esbanja beleza em cliques na cachoeira: 'Maravilhosa'

A atriz Leticia Colin aproveitou a folga do trabalho para curtir o dia ensolarado em meio à natureza ao lado de alguns amigos

Leticia Colin aproveitou o dia de folga do trabalho nesta sexta-feira, 17, para curtir um dia na natureza ao lado de alguns amigos e da sua prima.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz aparece esbanjando beleza ao surgir curtindo o dia em uma cachoeira no Rio de Janeiro. Durante o momento de lazer, a artista ostentou seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni sem alças.

"Hoje consegui ter uma manhã chiquérrima. Obrigada, Natureza: a senhora sabe de tudo. Amores, Mariana Grandi e Marcel Octavio, obrigada pelo rolê tão amoroso. E minha prima, Marina Colin, me levando pra ser feliz", escreveu Leticia na legenda da publicação.

O post rapidamente recebeu vários elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Que delícia de sexta, hein", falou outra. "Que lindas!! Você merece esse lazer", comentou um fã.

Vale lembrar que Leticia Colin está no ar na novela 'Garota do Momento', da TV Globo, interpretando a personagem Zélia.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Colin (@leticiacolin)

Leticia Colin exibe preparativos para novo apartamento

Recentemente, a atriz Leticia Colin, de 35 anos, veio, por meio de seu perfil no Instagram, compartilhar detalhes sobre a mudança para o novo apartamento para os seus seguidores. Por meio dos stories da rede social, a atriz mostrou que fechou o projeto com as arquitetas para seu imóvel.

"A cara feliz de quem está com arquitetas levando o projeto do 'apê' novo", escreveu na publicação. Logo após, Colin revela as novidades: "Empolgada com meu projeto. Essas lindas, maravilhosas, me entregaram um projeto belíssimo. Agora vamos executar", celebrou.

A sua antiga casa no Rio de Janeiro se destaca pela janela grande com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. A artista dividia o espaço com o ex-marido, o ator Michel Melamed, de quem está separada desde julho de 2024, e o filho, Uri, de quatro anos.

Leia também:Letícia Colin resgata foto antiga com Sabrina Sato: 'Lindas adolescentes'