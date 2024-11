Letícia Colin compartilha fotos de festa do filho e elogia o ex-marido

'Melhor pai do mundo', escreveu a atriz; Letícia Colin compartilhou fotos de festa do filho e elogiou o ex-marido, Michel Melamed

Letícia Colin abriu o álbum de fotos da festa de 5 anos do filho, Uri, fruto do casamento de nove anos com o ator e apresentador Michel Melamed. O pequeno fez aniversário no último dia 14, mas a comemoração ocorreu neste sábado, 16, em uma casa de festas em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Nos stories, a atriz elogiou o ex-marido: "O melhor pai do mundo", escreveu ela. Para comemorar a data especial do filhote, os atores organizaram uma festa de aniversário para o menino com tema inspirado no fundo do mar. Além de muito colorido, o local foi decorado com submarinos, pets e personagens do mundo marinho.

Na imagem é possível ver um belo bolo com dois andares bem colorido, balões para todos os lados, muitos doces e o aniversariante bem confortável usando um short e uma camiseta azul.

Foto: Reprodução / Instagram

O anúncio da separação dos dois ocorreu este ano, mas o ex-casal não esconde que mantém uma boa relação. Recentemente, no Conversa com o Bial, Letícia comentou o término do casamento.

"O nosso desejo é que, sim, que continue muito [a parceria]. E acho que, daqui pra frente, vai continuar cada vez melhor. É que tem um momento, depois que você separa, [...] que fica doído", disse a atriz. "Estava sentindo um negócio, um buraco, uma dor, um sofrimento, um fim, uma incompletude... Meu analista falou: 'Isso é o luto'. Eu disse: 'Ah, prazer'. E ele é desconfortabilíssimo", analisou ela.

