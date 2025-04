Filha de Viih Tube e Eliezer acorda com surpresa especial em seu aniversário

Filha da influenciadora digital Viih Tube e do influenciador digital Eliezer, Lua Di Felice está completando dois anos de vida nesta quarta-feira, 9

Filha da influenciadora digital Viih Tube e do influenciador digital Eliezer,Lua Di Felice está completando dois anos de vida nesta quarta-feira, 9. Para celebrar o dia especial, os papais corujas prepararam uma surpresa com direito a vela e bolos.

Em seu perfil nas redes sociais, a influenciadora digital mostrou que organizou toda a comemoração logo após a meia-noite, para surpreender a filha assim que ela acordasse. A decoração contou com uma cortina rosa brilhante e muitos balões em formato de estrela e bolinhas.

Além de presentes, bolo com a velinha de dois anos e os brinquedos favoritos da primogênita reunidos para o parabéns. "Tem alguém que vai acordar com surpresa hoje", escreveu ela ao compartilhar o momento.

Veja como ficou a decoração:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Festa da Barbie

Além da surpresa, os papais planejam fazer uma festa com o tema inspirado na boneca Barbie. "Estamos aqui conversando [e revisando] a lista de convidados porque simplesmente esquecemos de chamar as pessoas", contou a influenciadora recentemente. Eliezer, que estava ao lado da esposa, brincou: "Ela lembrou de tudo, só esqueceu de convidar as pessoas", divertiu-se ele. "Vou enviar hoje [os convites]", garantiu Viih Tube.

A festa de aniversário deve acontecer no mesmo buffet onde Viih e Eliezer realizaram o chá revelação de Ravi, filho caçula do casal, localizado em São Paulo.

Recentemente, Eliezer falou sobre o processo de desfralde de sua filha. "Quando devem começar a desfraldar a Lua?", quis saber a pessoa. "Ela começou a dar sinais agora. Já estamos inserindo o penico aos poucos. Ela já fica meio envergonhada em fazer cocô na frente de todos. Mas, sem pressa, estamos indo no tempo dela."

Leia também: Viih Tube mostra tatuagens em homenagem à família