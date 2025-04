Bruna Biancardi rebate crítica para sua decoração de Páscoa: ‘Respeitar'

Grávida pela segunda vez, a influencer Bruna Biancardi faz questão de responder internauta que criticou sua decoração de Páscoa

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu ao responder um internauta que criticou o tema de sua decoração de Páscoa. Ela reuniu a família em um almoço especial durante o feriadão e uma pessoa ficou incomodada por ela decorar o evento com coelhos.

“Mas a Páscoa não tem nada a ver com coelhos, amiga”, disse o internauta, referindo-se à data com simbolismo religioso para os cristãos. Então, Bruna rebateu e explicou o motivo para ter colocado coelhos na decoração.

"Entendo que cada um tenha sua visão, mas aqui em casa celebramos a Páscoa com leveza e alegria, especialmente pensando na minha filha pequena, que ama coelhinhos e essa magia toda. A decoração foi pensada com carinho para criar boas memórias para ela e para as crianças que estavam aqui, sem qualquer intenção negativa. Espero que, mesmo com opiniões diferentes, a gente consiga respeitar o espaço e o momento do outro", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bênção para Neymar e Bruna

O jogador de futebol Neymar Jr e a namorada, Bruna Biancardi, reuniram a família e os amigos para um almoço antecipado de Páscoa nesta sexta-feira, 18. O evento sofisticado contou com decoração inspirada no coelhinho da Páscoa e contou com um momento religioso.

Depois da refeição, os convidados ouviram um culto de um pastor. Inclusive, Neymar e Bruna receberam uma bênção do pastor durante o evento.

Vale lembrar que os dois esperam o nascimento da segunda filha juntos. Eles já são pais de Mavie, de 1 anos, e vão ter Mel, que nascerá em breve.

Leia também: Bruna Biancardi recorda reação de Neymar Jr ao revelar segunda gravidez