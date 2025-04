Virginia Fonseca impressiona com declaração no aniversário de Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca prestou uma homenagem especial para o marido, o cantor Zé Felipe, que completou 27 anos

Virginia Fonseca usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 21, Zé Felipe completou 27 anos de vida e ganhou uma homenagem especial de sua esposa.

Em seu perfil oficial, a influenciadora digital compartilhou algumas fotos em que aparece abraçada e bebendo com o amado, além disso, ela também mostrou o cantor com um bolinho para comemorar o novo ciclo. Já na legenda, Virginia escreveu uma bela mensagem ao marido, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

"O dia é todo seu, Zé Felipe. Hoje inicia um novo ciclo e com certeza o melhor da sua vida!! Você sabe que te desejo as melhores coisas desse mundo e que estou ao seu lado para o que precisar sempre!! Você me deu meus melhores presentes que são nossos filhos e eu serei eternamente grata pela sua vida e pelo homem/pai que você é", começou o texto.

"Que Deus lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, sucesso e felicidade sempre, que Ele ilumine sua caminhada e te livre de todo mal. Obrigada por me escolher pra ser sua parceira de vida e por escolher nós para comemorar esse novo ciclo, se Deus quiser vai ser a melhor viagem das nossas vidas!!! Te amo muito, viva 2.7 do Josephino", finalizou a famosa.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca ganha presente luxuoso de Zé Felipe

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Recentemente, a digital influencer teve alguns compromissos em São Paulo e ao entrar no avião para retornar a Goiânia foi surpreendida por um presente deixado pelo marido Zé Felipe.

O cantor presenteou a amada com uma bolsa da grife Hérmes na cor vinho e um buquê de rosas vermelhas. "Chego no avião para voltar para casa depois de um dia de campanha, com presente!!! Meu gato me mimou com a bolsa que eu mais queria no momento. Obrigada meu amor, eu te amo", disse ela, ao mostrar os presentes. Veja a publicação!

Leia também:Zé Felipe revela novo vício de Virginia: 'Já foi beach tennis'