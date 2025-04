Papel de Taís Araújo na busca pelo fim da tensão em Vale Tudo é revelado

Depois do início dos rumores de tensão entre Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores de Vale Tudo, da Globo, o nome de Taís Araújo surge como acolhimento. Entenda

Os rumores sobre a tensão entre os atores Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo, tomaram conta das manchetes nos últimos dias. Agora, o nome da atriz Taís Araújo foi citado como uma forma de reconciliação entre o elenco.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, da Folha de S. Paulo, Taís Araújo se aproximou de Bella Campos após o início dos rumores e teve uma posição de acolhimento. Ela ajuda a mais nova a passar com tranquilidade pelo momento turbulento na carreira e dá conselhos para Bella, como o pedido para que ela tenha calma e siga o trabalha como acredita que deve ser feito.

Inclusive, Taís teria convidado Bella para um jantar em sua casa na última sexta-feira, 18. A veterana também defende a atriz novata para a direção da novela e busca amenizar o clima tenso.

Vale lembrar que Cauã e Bella ainda não se pronunciaram sobre os rumores de atrito, e a Globo também não comentou sobre o caso. Tudo começou quando surgiram rumores de que o ator e a atriz teriam discutido nos estacionamento dos estúdios da Globo após ele ter reclamado da atuação dela para a direção da novela.

Logo depois, os rumores diziam que a atriz teria feito uma reclamação formal na emissora contra o colega de elenco. Então, um dia de gravação de Vale Tudo foi cancelado e os boatos diziam que Bella e Cauã se reuniram com os executivos da Globo para entrarem em um acordo. Inclusive, os rumores dizem que o ator teria pedido para sair da novela, mas foi impedido pelos executivos.

Retomada das gravações

De acordo com a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, Cauã Reymond e Bella Campos devem retomar as gravações da novela nos próximos dias. Os dois foram escalados para gravarem quentes e de discussões dos personagens César e Maria de Fátima, que entram em uma fase que vivem em pé de guerra na história.

