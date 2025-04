Papa Francisco deixa herança? Entenda o que acontece com os pertences dele

Estilo de vida e crença do Papa Francisco dão uma ideia se ele deixou herança ou não ao morrer aos 88 anos de idade no Vaticano

Será que o papa tem herança? As pessoas comuns costumam deixar seus bens para suas famílias, mas isso não é comum para o caso de um papa. O papa Franciscomorreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos de idade. Porém, tudo indica que ele não deixou bens valiosos como herança .

Para começar, os pertences do dia a dia do papa Francisco ficam sob a guarda do Vaticano a partir do momento da morte dele. De acordo com o Jornal O Globo, o apartamento que o papa ocupava foi lacrado logo depois de sua morte . O local foi fechado com um lacre de cera e só será reaberto quando um novo papa for eleito.

Além disso, outro item que pertencia ao papa Francisco era o Anel do Pescador, que ele recebeu ao se tornar pontífice. Porém, este anel não deve existir mais . O anel foi destruído pelo camerlengo, que é o cardeal Kevin Joseph Farrell, como um sinal de que o reinado chegou ao fim após a morte do papa.

O estilo de vida sem bens valiosos

Em sua vida, o Papa Francisco era membro da Companhia de Jesus, uma ordem jesuíta, na qual existe a ordem de voto de pobreza, castidade, obediência e obediência incondicional ao papa. Com isso, Francisco era conhecido por seguir estas ordens a sério em toda a sua vida . Por isso, a imprensa mundial acredita que ele não deixou uma herança que envolva bens materiais ou dinheiro.

Inclusive, o papa escolheu o nome de Francisco por se identificar com os ensinamentos de São Francisco de Assis, que abandonou a riqueza da família para seguir uma vida simples em busca de ajudar os pobres. O papa acreditava que a igreja deveria ser pobre para ajudar os pobres. Outro ponto é que o papa tinha os direitos dos livros que escreveu ao longo da vida e já tinha doado toda a verba arrecadada para a igreja.

Caso o papa Francisco tenha deixado algum item material, o mesmo pertence à igreja e deve ficar como patrimônio dos religiosos católicos ou servir de doação para instituições de caridade. Por enquanto, o Vaticano não informou se o Papa Francisco deixou ou não um testamento.

Leia também:Possível causa da morte do Papa Francisco é revelada na imprensa italiana