César Tralli emociona ao reencontrar a filha na Páscoa: 'Alegria'

Após dias trabalhando, César Tralli emociona ao exibir reencontro com a sua filha e de Ticiane Pinheiro durante feriado de Páscoa; veja o vídeo

O apresentador César Tralli encantou ao postar um momento de seu feriado de Páscoa. Neste domingo, 20, o jornalista global deu uma pausa no trabalho e emocionou ao exibir o reencontro com sua filha, Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos.

Ao conseguir deixar o trabalho, o comunicador foi ao encontro de sua herdeira e de Ticiane Pinheiro, que estão viajando com a família de Helô Pinheiro no interior de São Paulo. César Tralli então matou a saudade da menina e se declarou para ela.

"Alegria. Alegria. Alegria. Uma pausa no plantão para celebrar o que pra mim é a essência da Páscoa: AMOR. Um ótimo domingo de Páscoa. Um beijo em você e na sua família. Com todas as bençãos de Deus", escreveu ele ao exibir o vídeo cheio de amor com a garota.

Ainda nos últimos meses, César Tralli comoveu ao prestar homenagem para sua mãe falecida. Edna Tralli morreu aos 77 anos em um acidente aéreo. Com frequência, ele relembra a senhora e emociona com suas declarações.

Veja o vídeo de reencontro de César Tralli com a filha:

César Tralli mostra recordações especiais que guarda da irmã

Recentemente, o jornalista César Tralli usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma lembrança bastante especial. Em seu Instagram oficial, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, publicou um vídeo mostrando alguns itens que pertenciam à sua irmã, Gabriela Tralli, falecida em 2018, aos 40 anos.

No registro feito ao lado da filha, Manuella Tralli, de 5 anos, César Tralli contou que guarda como recordação um óculos e um rádio de pilha, objetos usados pela familiar em boa parte da vida. "Você guarda recordações de pessoas que foram muito especiais na sua vida?", iniciou ele; confira mais detalhes!

