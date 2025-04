Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, Helena esbanja fofura com novo look

Amanda Kimberlly mostra como foi a celebração de Páscoa com a filha, Helena, junto com o mesversário da bebê

A influenciadora digital Amanda Kimberlly celebrou a Páscoa junto com o mesversário da filha, Helena, que completou 9 meses no início do mês. A celebração aconteceu no último final de semana e contou com bolo temático e docinhos.

Além disso, Helena, que é fruto do affair da mãe com o jogador de futebol Neymar Jr, esbanjou fofura com seu look encantador. A menina apareceu com um macacão xadrez com o bordado de um coelhinho para ficar no tema da festa.

Vale lembrar que Helena nasceu em julho de 2024. Ela é irmã de Davi Lucca, de 13 anos, e de Mavie, de 1 ano. Em breve, ela ganhará mais uma irmã, Mel, que está prevista para nascer nos próximos meses.

Amanda Kimberlly rebate boatos

A influenciadora Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha de Neymar Jr., rebateu os rumores sobre a menina ser excluída pelo pai. Em um print vazado na internet, ela apareceu negando a situação e confirmou ao perfil do Instagram Segue a Cami que as mensagens eram delas.

Em uma conversa com um suposto fã clube, Amanda Kimberlly deixou claro que sua herdeira convive muito bem com o jogador e a família dele. "Não existe essa história que o pai da Helena exclui ela. Ele vem visitar ela. A família dele vem junto. Todo mundo se respeita. Todo mundo conversa", disse.

Em seguida, a influencer admitiu que ela escreveu isso e falou mais. "Sim, é verdadeiro. Mais uma vez usaram minha imagem de forma indevida, fingindo ser um fã-clube. Quem realmente gosta de mim não faz esse tipo de coisa, ainda mais atacando crianças, algo com o qual eu não compactuo de forma alguma. Usaram um print meu e saíram espalhando como se fosse algo solto, sem contexto, mas na verdade era só um desabafo", escreveu.

E continuou explicando o que aconteceu: "Um desabafo por mais uma vez me ver envolvida indiretamente em algo que não tem relação comigo e que não condiz com o que eu penso ou apoio".

