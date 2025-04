Miguel Falabella revela que não queria apresentar o Vídeo Show: ‘Não sou’

Miguel Falabella revela relutância para assumir o comando do Vídeo Show, da Globo, e revela o que ouviu de Boni

O ator e apresentador Miguel Falabella relembrou o convite para apresentar o programa Vídeo Show, da Globo. Em entrevista no programa Altas Horas, ele contou que chegou a rejeitar o convite para a função na atração, mas foi convencido por Boni a assumir o projeto.

"Curiosamente, eu não queria apresentar, eu não queria. Porque eu dizia: 'Eu não sou apresentador, eu não sei…'. E eu sentei lá e fiquei à vontade. E o Boni falou: 'É isso que eu quero, uma pessoa que pareça que está sentada no sofá'", contou.

Ele ainda completou: "Tem uma coisa curiosa que o Boni me falou na época do Vídeo Show, que eu não queria fazer. Ele falou: 'Você vai fazer e vai me agradecer um dia, porque você vai deixar de ser personagem e vai ser para sempre o Falabella'. E é verdade: é claro que tem o Caco Antibes [de Sai de Baixo], mas as pessoas me tratam como se eu fosse um amigo da vida inteira, e isso é muito bacana. É muito legal, sempre que eu estou no aeroporto, no teatro, em lugares públicos, as pessoas falam comigo com uma intimidade, como se me conhecessem a vida inteira. E efetivamente conhecem. E eu tenho uma coisa que eu agradeço à vida e a mim mesmo, por ter me proporcionado isso: eu mantive essas pessoas na minha vida".

Apesar da relutância inicial, ele foi um dos apresentadores mais lembrados do Vídeo Show. "Eu fiquei 15 anos. Fui o mais longevo dos apresentadores do Vídeo Show", disse ele, que ainda completou sobre a gravação do especial do programa para os 60 anos da Globo. "Foi lindo agora, porque nos reencontramos, eu, Cissa, Renatinha Ceribelli, Renatinha Simões... Então foi um reencontro muito bonito, emocionante. E foi muito emocional, né? Foi um momento de lembrar um ciclo que foi muito prazeroso na vida. E de entender que a vida é isso, a vida são ciclos que vão se abrindo, vão se fechando, e a gente vai vivendo coisas novas. E saber fechar os ciclos e reverenciar aquilo que a gente viveu e que foi tão importante para todos nós".

